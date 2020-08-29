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Доллар ― от 2,75, евро ― от 3,25: почем банки продают валюту в субботу
29.08.2020 15:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Доллар в столичных банках в субботу можно купить по курсу от 2,75 рубля, евро ― от 3,252 рубля, сообщает Sputnik.
Доллар
В пятницу по итогам торгов белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины. В результате Нацбанк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на выходные: доллар США ― 2,6631 рубля, евро ― 3,1668 рубля, а 100 российских рублей ― 3,5702 рубля. При этом в банках традиционно курс валют выше, чем официальный.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, в субботу самый лучший курс покупки доллара в Минске предлагает РКЦ "Паритетбанка" на проспекте Победителей,19 ― 2,75 рубля. Некоторые отделения "БНБ-Банка", "БСБ-Банка" и "Абсолютбанка" предлагают доллар по 2,76 рубля.
В РКЦ "МТБанка" на улице Кунцевщина, 2а курс доллара ― 2,775 рубля. Некоторые обменники "Технобанка", "ВТБ-Банка" и "Франсабанка" предлагают доллар по 2,78 рубля.
В других банках есть предложения от 2,79 до 2,80 рубля за доллар. Самый высокий курс в 2,85 рубля за доллар в отделении "Белагропромбанка" в ТРЦ "Арена-Сити".
Евро
Лучший курс покупки евро в отделении "БСБ-Банка" в ТЦ "Импульс" ― 3,252 рубля. В отделении "Цептер Банка" на улице Платонова, 1Б за евро просят 3,27 рубля. Евро по 3,275 рубля предлагают некоторые обменники "Абсолютбанка" и "Паритетбанка". Остальные банки торгуют евро от 3,28 до 3,32 рубля.
Худший курс евро также на данный момент установлен в отделении "Белагропромбанка" в ТРЦ "Арена-Сити" ― 3,354 рубля.
Российский рубль
© Sputnik / Максим Богодвид
В отделениях других банков курс колеблется от 3,67 до 3,705 белорусских рублей за 100 российских.
Самый высокий курс российского рубля наблюдается в отделении "Белагропромбанка" в ТРЦ "Арена-Сити" ―3,73 белорусских рубля.
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По итогам пятничных торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на выходные, однако в банках курсы традиционно выше.
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