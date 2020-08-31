Внешний госдолг Беларуси в первом полугодии увеличился до $17,8 млрд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси с начала года увеличился до 17,8 миллиардов долларов, об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 миллиарда долларов США с учетом курсовых разниц, или на 3,7%", - рассказали в ведомстве.

При этом госдолг республики на 1 августа 2020 года составил 53,1 миллиарда рублей. Соответственно, этот показатель вырос по сравнению с январем текущего года на 8,3 миллиарда рублей или на 18,6%.

Внутренний госдолг за первое полугодие 200 года достиг 9,8 миллиардов рублей. Он увеличился с начала года на 1 миллиард рублей или на 11,8%.

"В январе-июле 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 миллионам долларов США и 200 миллионам рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 миллиона долларов и 161,2 миллиона рублей", - отметили в Минфине.

Кроме того, в январе-июле текущего года удалось привлечь внешние госзаймы на сумму в 1 миллиард 840 миллионов долларов. Среди них - 1 миллиард 391,5 миллионов долларов - это облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 370,3 миллиона долларов - займы правительства и банков России, 51,1 миллиона долларов - займы Экспортно-импортного банка Китая, 21,2 миллиона долларов - займы Международного банка реконструкции и развития и 5,9 миллиона долларов - займы ЕБРР и СИБ.

При этом внешний госдолг Беларуси в первом полугодии погасили на 1 миллиард 49,3 миллиона долларов.

"428,9 миллиона долларов - правительству и банкам России, 387 миллионов долларов - банкам Китая, 176,6 миллиона долларов - ЕФСР, 54,8 миллиона долларов - МБРР, 1,3 миллиона долларов - ЕБРР и СИБ, 0,7 миллиона долларов - Товарно-кредитной корпорации США", - заключили в министерстве финансов.

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