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Госдолг с начала года вырос на 18,6%

31.08.2020 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%, сообщает Минфин.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.

В январе — июле 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,840 млрд долларов:

  • 1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;

  • 370,3 млн долларов — правительства и банков России;

  • 51,1 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

  • 21,2 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

  • 5,9 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам семи месяцев составило 1 049,3 млн долларов:

  • 428,9 млн долларов — правительству и банкам России;

  • 387 млн долларов — банкам Китая;

  • 176,6 млн долларов — ЕФСР;

  • 54,8 млн долларов — МБРР;

  • 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

  • 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе — июле размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

Но дальнейшие возможности рефинансирования через заимствования на открытом рынке остаются под вопросом из-за политической нестабильности. На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что есть договоренность с Путиным о проведении переговоров по поводу рефинансирования 1 млрд долларов долга.

 
 
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Внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
 
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