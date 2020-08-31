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Госдолг с начала года вырос на 18,6%
31.08.2020 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%,
Внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
В январе — июле 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,840 млрд долларов:
Погашение внешнего государственного долга по итогам семи месяцев составило 1 049,3 млн долларов:
Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.
В январе — июле размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.
Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.
Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.
Но дальнейшие возможности рефинансирования через заимствования на открытом рынке
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Внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
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