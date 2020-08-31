Лукашенко: Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - это в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко попросил главу Верховного Суда Валентина Сукало подключится к работе по обновлению Конституции, об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Он отметил, что хотел бы обсудить тактические и стратегические темы работы судов.

— Если говорить о тактике, то конкретные темы, проблемы, вплоть до уголовных дел, которые находятся на контроле у президента. Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться, — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил Председателя Верховного Суда подключиться к этой работе.

— Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали, — добавил Лукашенко. — И по поводу судов. Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они буду отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто.

(Будет дополнено)