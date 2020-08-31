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Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября
31.08.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
— Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.
Напомним, 30 августа Владимир Путин
По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.
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