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Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября

31.08.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

— Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.

Напомним, 30 августа Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Они договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.

 
 
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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.
 
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