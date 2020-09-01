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«Брестское пиво» продали армянскому другу Лукашенко в рассрочку на 10 лет

01.09.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Брестоблимущество» озвучило детали продажи 89,7% акций «Брестского пива». Ранее было лишь известно, новым хозяином брестского пивзавода стала болгарская «Мультигруп Трейд», которая входит в армянский концерн Multi Group бизнесмена Гагика Царукяна.


Фото: facebook.com/brestbeer

Решение о продаже госпакета акций «Брестского пива» было принято «в соответствии с распоряжением президента Беларуси от 2 июля 2020 года» в целях развития предприятия.

31 июля Брестский облисполком заключил с «Мультигруп Трейд» договор о купле-продаже 1 911 557 акций ОАО «Брестское пиво» за 6,6 млн рублей. Это сумма должна поступить в областной бюджет в течение 10 лет без индексации платежей. 28 августа болгарская компания направила первый платеж в счет уплаты цены акций, которые уже «переведены на счет покупателя», говорится в сообщении «Брестоблимущества».

Кроме того, за 10 лет «Мультигруп Трейд» должен инвестировать не менее 25 млн рублей в модернизацию производства и (или) пополнения оборотных средств «Брестского пива».

В 2020 — 2030 годах новый акционер брестского предприятия обязан сохранить количество персонала и среднюю зарплату работников завода в белорусских рублях не менее, чем она была в 2019 году.

Кроме того, «Мультигруп Трейд» не имеет право без согласования с Брестским облисполкомом до 1 января 2031 года изменять основной вид деятельности пивзавода. Ранее на «Брестском пиве» говорили, что «новый собственник планирует провести ребрендинг продукции предприятия, а также расширить ассортимент пива, минеральной воды и безалкогольных напитков».

В случае невыполнения обязательств болгарской компанией «предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе», говорится в сообщении «Брестоблимущество».

В рамках сделки «Мультигруп Трейд» также должно погасить долги брестского предприятия. По данным на 2019 год, они составляли около 10 млн рублей. Дело в том, что с 2014 года «Брестское пиво» находится в санации, им руководит антикризисный управляющий. В настоящее время решается вопрос по выходу предприятия из процедуры санации, для чего прорабатываются условия мирового соглашения с кредиторами. В этом документе будут определены окончательная сумма и порядок уплаты кредиторской задолженности предприятием, пояснили TUT.BY в ОАО «Брестское пиво». Затем новый владелец сможет назначить своего руководителя и начать полноценную работу на заводе.

Как Царукян сотрудничал с Беларусью и Лукашенко

Царукян — один из самых состоятельных людей Армении, в 2018 году он задекларировал доход около 222 млн долларов. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Последний несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян.

В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента.

В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.

Спустя год посольство Беларуси в Армении переехало в село Ариндж Котайкской области, заняв дом около особняка Царукяна.

Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, которые сейчас живут в Минском зоопарке.

«Мультигруп Трейд» аффилирована с влиятельным армянским бизнесменом и политиком Гагиком Царукяном, который в Беларуси известен дружбой с Александром Лукашенко. В 2010 году предприниматель открыл армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе» и наладил розлив коньяка в Минске. Царукян оказался среди тех, кто поздравил Лукашенко «с уверенной и убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
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«Брестоблимущество» озвучило детали продажи 89,7% акций «Брестского пива». Ранее было лишь известно, новым хозяином брестского пивзавода стала болгарская...
 
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