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Кадыров, Мадуро, Путин и Кабаева. Кто поздравил Лукашенко
01.09.2020 09:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 31 августа, Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. Посмотрели, кто из зарубежных лидеров и как его поздравил. В качестве бонуса — фото- и видеоткрытки от силовиков.
На сайте Кремля
Патриарх Кирилл пожелал, чтобы жители Беларуси воспитывались сторонниками Лукашенко. «Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян», —
Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с огромным уважением относится к Лукашенко, который проводит долгие годы «успешную и мудрую политику». «К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси <…> Поэтому пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания», —
Пресс-служба Александра Лукашенко также опубликовала список зарубежных лидеров и известных персон, поздравивших его с днем рождения. Указывается, что часть поздрвлений была озвучена по телефону, часть — телеграммами.
Александра Лукашенко также поздравили белорусские силовики.
Десятки бойцов из внутренних войск МВД выстроились на плацу таким образом, чтобы сверху была видна надпись «Батя поздравляем!». Также видно, как двое бойцов держат государственный флаг Беларуси.
А сотрудники МВД выложили из служебных автомобилей фразу «С днем рождения Ура!!!».
Точки в восклицательных знаках были сделаны с помощью служебных мотоциклов. Для большего эффекта на всех транспортных средствах включили мигалки.
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Вчера, 31 августа, Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. Посмотрели, кто из зарубежных лидеров и как его поздравил. В качестве бонуса - фото- и видеоткрытки от...
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