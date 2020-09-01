Кадыров, Мадуро, Путин и Кабаева. Кто поздравил Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Вчера, 31 августа, Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. Посмотрели, кто из зарубежных лидеров и как его поздравил. В качестве бонуса — фото- и видеоткрытки от силовиков.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сайте Кремля сообщается , что Владимир Путин по телефону поздравил Лукашенко. Во время разговора лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы жители Беларуси воспитывались сторонниками Лукашенко. «Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян», — говорится на сайте РПЦ. Судя по сайту патриархии, последний раз патриарх поздравлял Лукашенко с днем рождения в 2010 году.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с огромным уважением относится к Лукашенко, который проводит долгие годы «успешную и мудрую политику». «К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси <…> Поэтому пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Пресс-служба Александра Лукашенко также опубликовала список зарубежных лидеров и известных персон, поздравивших его с днем рождения. Указывается, что часть поздрвлений была озвучена по телефону, часть — телеграммами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Председатель КНР Си Цзиньпин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Кыргызстана Шавкат Мирзиёев

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Спортсменка Алина Кабаева

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Президент Татарстана Рустам Минниханов

Художник Никас Сафронов

Александра Лукашенко также поздравили белорусские силовики.

Десятки бойцов из внутренних войск МВД выстроились на плацу таким образом, чтобы сверху была видна надпись «Батя поздравляем!». Также видно, как двое бойцов держат государственный флаг Беларуси.



Фото: телеграм-канал «Пул первого»

А сотрудники МВД выложили из служебных автомобилей фразу «С днем рождения Ура!!!».

Точки в восклицательных знаках были сделаны с помощью служебных мотоциклов. Для большего эффекта на всех транспортных средствах включили мигалки.