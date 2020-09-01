Крупные предприятия Беларуси работают в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Крупные предприятия Беларуси во вторник работают в штатном режиме, несмотря на призывы к всеобщей забастовке, об этом Sputnik сообщили их официальные представители.

Накануне некоторые Telegram-каналы призывали рабочих устроить всеобщую забастовку 1 сентября. Несмотря на эти призывы, сотрудники крупнейших белорусских предприятий вышли на работу, как обычно.

"Сегодня обычный рабочий день на предприятии. Мы работаем в штатном режиме", - рассказала корреспонденту Sputnik работница БелАЗ.

Подтвердили, что все в порядке и на МТЗ.

"Наше предприятие работает, никаких вопросов нет", - рассказала пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок.

"Сегодня у нас даже к 1 сентября организована акция, детки пришли на завод в рамках программы промышленного туризма. У них первый урок на нашей территории", - добавила она.

Без каких-либо затруднений работает предприятие "Гродно Азот". "Мы сегодня работает в штатном режиме. У нас рабочий день", - рассказал сотрудник ОАО.

В "Беларуськалии" Sputnik также сообщили, что никаких ЧП нет. "Наше предприятие на сегодняшний день работает в штатном режиме", - подчеркнули там.

На МЗКТ не пожелали рассказать о том, что происходит на производстве, по телефону. "Пишите официальный запрос на завод. Ответим в течение недели, я думаю, не раньше", - заявили там.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

К акциям протестов присоединились и работники крупных промышленных предприятий Беларуси. Волна забастовок затронула не менее 30 крупных производств по всей стране. На некоторых заводах начали работать стачкомы , к их руководителям появились вопросы у правоохранительных органов. Некоторых организаторов забастовок задержали и осудили.

Помощник президента Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявлял , что ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов.

Читайте также: