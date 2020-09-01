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Крупные предприятия Беларуси работают в штатном режиме
01.09.2020 12:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Крупные предприятия Беларуси во вторник работают в штатном режиме, несмотря на призывы к всеобщей забастовке, об этом Sputnik сообщили их официальные представители.
© Sputnik Виктор Драчев
Накануне некоторые Telegram-каналы призывали рабочих устроить всеобщую забастовку 1 сентября. Несмотря на эти призывы, сотрудники крупнейших белорусских предприятий вышли на работу, как обычно.
"Сегодня обычный рабочий день на предприятии. Мы работаем в штатном режиме", - рассказала корреспонденту Sputnik работница БелАЗ.
Подтвердили, что все в порядке и на МТЗ.
"Наше предприятие работает, никаких вопросов нет", - рассказала пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок.
"Сегодня у нас даже к 1 сентября организована акция, детки пришли на завод в рамках программы промышленного туризма. У них первый урок на нашей территории", - добавила она.
Без каких-либо затруднений работает предприятие "Гродно Азот". "Мы сегодня работает в штатном режиме. У нас рабочий день", - рассказал сотрудник ОАО.
В "Беларуськалии" Sputnik также сообщили, что никаких ЧП нет. "Наше предприятие на сегодняшний день работает в штатном режиме", - подчеркнули там.
На МЗКТ не пожелали рассказать о том, что происходит на производстве, по телефону. "Пишите официальный запрос на завод. Ответим в течение недели, я думаю, не раньше", - заявили там.
© Sputnik Виктор Драчев
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются
К акциям протестов присоединились и работники крупных промышленных предприятий Беларуси. Волна забастовок
Помощник президента Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский
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Несмотря на то, что некоторые Telegram-каналы призывали рабочих устроить всеобщую забастовку 1 сентября, люди вышли на работу.
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