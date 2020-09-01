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Страны Балтии не будут покупать у Беларуси электроэнергию
01.09.2020 12:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Система опознавания происхождения электроэнергии будет использоваться при ее поступлении электроэнергии для прекращения закупки в Беларуси.
Об этом заявило Минэкономики Эстонии после предварительного согласования с другими странами Балтии 1 сентября. Министерства, которые отвечают за энергетику стран Балтии, приняли такое решение, которое начнет действовать после полного запуска БелАЭС.
«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», - прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас (Taavi Aas).
Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью происхождение электроэнергии будет распознаваться специальной системой.
Торговля будет идти в сокращенном варианте на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.
Объем торговли сократится между Прибалтикой и третьими странами наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.
Напомним, введение в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в 2020 году, второй запустят в 2021-м.
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Система опознавания происхождения электроэнергии будет использоваться при ее поступлении электроэнергии для прекращения закупки в Беларуси.
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