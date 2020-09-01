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Страны Балтии не будут покупать у Беларуси электроэнергию

01.09.2020 12:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Система опознавания происхождения электроэнергии будет использоваться при ее поступлении электроэнергии для прекращения закупки в Беларуси.

Об этом заявило Минэкономики Эстонии после предварительного согласования с другими странами Балтии 1 сентября. Министерства, которые отвечают за энергетику стран Балтии, приняли такое решение, которое начнет действовать после полного запуска БелАЭС.

«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», - прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас (Taavi Aas).

Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью происхождение электроэнергии будет распознаваться специальной системой.

Торговля будет идти в сокращенном варианте на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Объем торговли сократится между Прибалтикой и третьими странами наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Напомним, введение в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в 2020 году, второй запустят в 2021-м.

История вопроса

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников, в отношении представителей белорусских властей, виновных в фальсификации результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников. 

28 августа Александр Лукашенко резко прокомментировал такие решения. «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - пригрозил Александр Лукашенко 28 августа во время поездки ООО "Савушкин-Орша".

В Беларуси уже три недели продолжается противостояние людей к действующей власти. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми. Проходят многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента. За первые три дня после выборов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека (официально) погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

 
 
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Система опознавания происхождения электроэнергии будет использоваться при ее поступлении электроэнергии для прекращения закупки в Беларуси.
 
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