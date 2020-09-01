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Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси
01.09.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце. Об этом
Для прекращения торговли будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.
«Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы — единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии», — цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.
Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.
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Для этого введут систему сертификатов опознавания происхождения электроэнергии.
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