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Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси

01.09.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце. Об этом сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.


Первый энергоблок БелАЭС должен быть введен в эксплуатацию до конца 2020 года. 7 августа уже началась загрузка ядерного топлива. Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Для прекращения торговли будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

«Для нас важно, что в соглашение включены важные для Эстонии вопросы — единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, которые также улучшают положение на рынке и перспективы наших производителей электроэнергии», — цитирует Министерство экономики и коммуникаций главу ведомства Таави Ааса.

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

16 июня 2020 года Александр Лукашенко был уверен, что «белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии».

На выработке единой позиции стран Балтии по отказу от покупки электроэнергии у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС настаивала Литва. Однако позиция Латвии была на этот счет не такой категоричной. Рига допускала покупку белорусской электроэнергии через Россию.

31 августа страны Балтии объявили о введении санкций в отношении 30 высокопоставленных чиновников Беларуси во главе с Александром Лукашенко.

 
 
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Для этого введут систему сертификатов опознавания происхождения электроэнергии.
 
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