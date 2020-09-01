|
Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии: «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора»
01.09.2020 14:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему». Так Александр Лукашенко прокомментировал введение запрета на въезд для него и еще 29 белорусских чиновников. Сюжет был показан в эфире новостного выпуска на телеканале
Он напомнил о своем распоряжении правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие.
— Вот, говорят, это дороже будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы, по железной дороге там, в порту, Усть-Луга под Калининградом и Клайпеда, то нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду.
По мнению Лукашенко, порты Балтики не загружены: «Мы можем и в Новороссийске загрузиться, как бы там ни было, и через Украину можем работать».
— Вот им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я не хочу чтобы так было в Беларуси, а ведь так окажется. Если мощная, в три раза богатейшая Украина, жемчужина Советского Союза, в каком она состоянии? Лучше стало после того как они курс взяли на Запад? А белорусам будет еще хуже, — сказал Лукашенко.
Напомним, 31 августа Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам
«Беларусь никогда не отворачивалась от России»
— Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику, — заявил Лукашенко. — Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности: планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность (цитата по
Он подчеркнул, что даже на одной мощной Америке мир не продержится.
— Нет Советского Союза — когда две противоборствующие опоры, но всегда понимающие, что есть красная черта. Поэтому я был за многополярность. А многовекторность — географический центр Европы у нас в Полоцке. И какую нам политику проводить?
Лукашенко добавил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке.
— Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Прим.), — признался он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии: «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора»
По мнению Лукашенко, порты Балтики не загружены: «Мы можем и в Новороссийске загрузиться, как бы там не было, и через Украину можем работать».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)