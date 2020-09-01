|
Курсы валют: рубль укрепился к доллару и ослаб к евро
01.09.2020 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и российскому рублю и незначительно сдал позиции по отношению к евро - таковы итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
В минувший понедельник белорусский рубль после затяжного падения немного укрепился к доллару и евро, но просел по отношению к российскому рублю. Во вторник ситуация немного изменилась, и евро пошел вверх.
Так, по результатам торгов установлены следующие курсы валют:
1 доллар - 2,6393 рубля,
1 евро - 3,1607 рубля,
100 российских рублей - 3,5862 белорусского рубля.
Соответственно, доллар скинул 0,58% или 0,0154 рубля, российский рубль - 0,3% или - 0,0107 белорусского рубля. Евро пошел вверх на 0,03% и прибавил 0,0009 рубля.
Утром 1 сентября в столичных банках
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая тенденция наметилась еще на старте торгов во вторник, к окончанию торгов ничего не поменялось.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)