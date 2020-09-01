ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют: рубль укрепился к доллару и ослаб к евро

01.09.2020 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и российскому рублю и незначительно сдал позиции по отношению к евро - таковы итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

© Sputnik / Виктор Толочко
Чего ждать? Экономист ― о курсе валют, девальвации и инфляции в Беларуси

В минувший понедельник белорусский рубль после затяжного падения немного укрепился к доллару и евро, но просел по отношению к российскому рублю. Во вторник ситуация немного изменилась, и евро пошел вверх.

Так, по результатам торгов установлены следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6393 рубля,

1 евро - 3,1607 рубля,

100 российских рублей - 3,5862 белорусского рубля.

Соответственно, доллар скинул 0,58% или 0,0154 рубля, российский рубль - 0,3% или - 0,0107 белорусского рубля. Евро пошел вверх на 0,03% и прибавил 0,0009 рубля.

Утром 1 сентября в столичных банках купить доллар можно было от 2,68 рубля, евро - от 3,21 рубля, 100 российских рублей - от 3,6 рубля. 

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая тенденция наметилась еще на старте торгов во вторник, к окончанию торгов ничего не поменялось.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика