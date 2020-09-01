Курсы валют: рубль укрепился к доллару и ослаб к евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и российскому рублю и незначительно сдал позиции по отношению к евро - таковы итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

В минувший понедельник белорусский рубль после затяжного падения немного укрепился к доллару и евро, но просел по отношению к российскому рублю. Во вторник ситуация немного изменилась, и евро пошел вверх.

Так, по результатам торгов установлены следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6393 рубля,

1 евро - 3,1607 рубля,

100 российских рублей - 3,5862 белорусского рубля.

Соответственно, доллар скинул 0,58% или 0,0154 рубля, российский рубль - 0,3% или - 0,0107 белорусского рубля. Евро пошел вверх на 0,03% и прибавил 0,0009 рубля.

Утром 1 сентября в столичных банках купить доллар можно было от 2,68 рубля, евро - от 3,21 рубля, 100 российских рублей - от 3,6 рубля.

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