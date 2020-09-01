Лукашенко посоветовал выйти из виртуальности: «Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на митингах»

Источник материала: Tut.by

Лукашенко считает, что под влиянием отдельных массмедиа многое видится в несколько преувеличенном свете — некорректно подается численность участников массовых мероприятий. По его словам, есть достоверные методики подсчета, которые указывают, что данные искажаются, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

— Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, — сказал Лукашенко.

Он считает, что под влиянием отдельных массмедиа многое видится в несколько преувеличенном свете. Например, некорректно подается численность участников массовых мероприятий. По его словам, есть достоверные методики подсчета, которые указывают, что данные искажаются.

— Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах, — заметил Лукашенко. — Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего.

— Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово «диалог», правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться, — обратился Лукашенко к журналистам. — Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение — школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают .

При этом он признал «недоработку государства в части воспитания молодежи».

— Мы свои косяки видим, — сказал он. — Сейчас занимаемся анализом. И в правительстве, и в Администрации президента готовят выводы из последних событий, мы их сделаем.

Он считает, что молодежи зачастую недостает жизненного опыта для объективной оценки происходящего.

— Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Думаю, это пройдет с возрастом.

Напомним, данные по участникам акции у властей и общественности зачастую расходятся. Например 16 августа Александр Лукашенко заявил, что на митинге в его поддержку собрались более 50 тысяч человек. По оценкам МВД, количество участников митинга сторонников Лукашенко составило более 65 тысяч человек. По подсчетам журналистов — около 31 тысячи человек .

В тот же день прошел митинг противников Лукашенко. МВД данные по количеству собравшихся не оценивал, но по расчетам СМИ — не менее 220 тысяч.

23 августа в Минске прошла очередная акция. По нашим подсчетам, на площади Независимости и прилегающих улицах собралось более 100 тысяч человек . В МВД заявили, что на деле количество участников не превысило 20 тысяч.

Свою методику подсчета людей на митингах МВД не приводит.