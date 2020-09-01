Как белорусский сенатор засудил украинского производителя колготок

Источник материала: Tut.by

Антимонопольный комитет Украины встал на сторону белорусской компании «Конте Спа», одним из владельцев которой является член Совета Республики Национального собрания Валентин Байко.





В ответ на заявление «Конте Спа» украинское ведомство наложило штраф на украинского производителя колготок за «нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции».

Как сообщается на сайте АМКУ , претензии белорусского производителя, который является одним из крупнейших игроков на рынке Украины (он работает через дочку «Конте-Украина»), состояли в «неправомерном использовании ООО „АНИТА КО“ дизайна упаковок колготок и распространении компанией информации, вводящей в заблуждение».

Речь идет о колготках бренда Conte, которые продаются в Украине с 2014 года и имеют международный сертификат Confidence in textiles, подтверждающий качество тканей и текстильных изделий. «Конте Спа» обнаружила, что на рынке Украины продаются колготки с дизайном упаковок, которые имитируют их собственный, но с другим названием — Anita — от ООО «АНИТА Ко», зарегистрированного только в 2016 году.

Как показал сравнительный анализ АМКУ, «композиция основных элементов упаковок, цветовая гамма, внешний вид, размещение фото, обозначений, символов и изобразительных элементов на упаковках очень похожи». Также продукция ООО «АНИТА Ко» содержала сертификационный знак Confidence in textile OEKO-TEX.

Украинское ведомство посчитало, что «такие действия были совершены сознательно с целью создания условий для спутывания потребителем продукции». Также оно не обнаружило в реестре OEKO-TEX «информации о получении „АНИТА Ко“ для продукции под торговой маркой Anita знака качества и безопасности».

В итоге за то, что украинский производитель использовал без разрешения «Конте Спа» схожее оформление упаковок чулочно-носочных изделий, а также распространял ложную информацию о производителе продукции и получении знака качества и безопасности, на него был наложен штраф в размере 52 тыс. гривен. «АНИТА Ко» также обязали «прекратить все вышеуказанные нарушения».

Это не первое в нынешнем году решение в пользу белорусов в судебных спорах по защите от недобросовестной конкуренции.

Напомним, в феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы принял решение прекратить дело по иску Danone к компании «Савушкин продукт». Его суть сводилась к тому, что «Савушкин продукт» якобы незаконно переработал дизайн «даноновского» йогурта «Активиа» при разработке собственного бренда «Оптималь». По мнению «Данона», после изменений в 2017 году дизайн «Оптималь» стал сильно напоминать фирменный стиль «Активиа». Сумма иска составила более 88 млн российских рублей, что эквивалентно примерно 1,35 млн долларов.

По постановлению суда, «разработка дизайна „Оптималь“ осуществлялась ответчиком на территории Республики Беларусь» и «причинение вреда имуществу не имело места на территории Российской Федерации (произошло на территории Республики Беларусь)» и так как «большинство доказательств расположено на территории иностранного государства», этот «спор не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы».