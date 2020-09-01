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Как белорусский сенатор засудил украинского производителя колготок
01.09.2020 17:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Антимонопольный комитет Украины встал на сторону белорусской компании «Конте Спа», одним из владельцев которой является член Совета Республики Национального собрания Валентин Байко.
В ответ на заявление «Конте Спа» украинское ведомство наложило штраф на украинского производителя колготок за «нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции».
Как сообщается на
Речь идет о колготках бренда Conte, которые продаются в Украине с 2014 года и имеют международный сертификат Confidence in textiles, подтверждающий качество тканей и текстильных изделий. «Конте Спа» обнаружила, что на рынке Украины продаются колготки с дизайном упаковок, которые имитируют их собственный, но с другим названием — Anita — от ООО «АНИТА Ко», зарегистрированного только в 2016 году.
Как показал сравнительный анализ АМКУ, «композиция основных элементов упаковок, цветовая гамма, внешний вид, размещение фото, обозначений, символов и изобразительных элементов на упаковках очень похожи». Также продукция ООО «АНИТА Ко» содержала сертификационный знак Confidence in textile OEKO-TEX.
Украинское ведомство посчитало, что «такие действия были совершены сознательно с целью создания условий для спутывания потребителем продукции». Также оно не обнаружило в реестре OEKO-TEX «информации о получении „АНИТА Ко“ для продукции под торговой маркой Anita знака качества и безопасности».
В итоге за то, что украинский производитель использовал без разрешения «Конте Спа» схожее оформление упаковок чулочно-носочных изделий, а также распространял ложную информацию о производителе продукции и получении знака качества и безопасности, на него был наложен штраф в размере 52 тыс. гривен. «АНИТА Ко» также обязали «прекратить все вышеуказанные нарушения».
Это не первое в нынешнем году решение в пользу белорусов в судебных спорах по защите от недобросовестной конкуренции.
Напомним, в феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы принял решение
По постановлению суда, «разработка дизайна „Оптималь“ осуществлялась ответчиком на территории Республики Беларусь» и «причинение вреда имуществу не имело места на территории Российской Федерации (произошло на территории Республики Беларусь)» и так как «большинство доказательств расположено на территории иностранного государства», этот «спор не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы».
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Антимонопольный комитет Украины встал на сторону белорусской компании «Конте Спа», одним из владельцев которой является член Совета Республики Национального...
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