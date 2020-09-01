«Кум Путина» поддержал Лукашенко, вывесив в Верховной Раде красно-зеленый флаг

Источник материала: Tut.by

Народные депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Илья Кива принесли на открытие осенней сессии Верховной Рады Украины белорусский государственный флаг.



Фото: facebook.com/kivailya/

«Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!» — написал в фейсбуке Кива и опубликовал фото, на котором на фоне белорусского флага он позирует вместе с коллегой по фракции Виктором Медведчуком.

Фото репостил и близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала « Пул Первого ». «Верховная Рада Украины. Открытие сессии. И жест поддержки Беларуси и президента. Дзякуй, сябры», — говорится в подписи.

Виктор Медведчук считается пророссийским политиком в Украине. Его часто называют « кумом Путина », потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.

В 2019 году Медведчук довольно часто встречался с Александром Лукашенко. В центре бесед, согласно официальной информации, была тема урегулирования ситуации на Донбассе, украинские выборы и двусторонние отношения Беларуси и Украины. Не исключено, что на встречах Медведчука с Лукашенко могли обсуждаться вопросы бизнеса .

С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста, участники которых считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Они не верят, что за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%.

Сторонники Лукашенко проводят свои митинги под государственными флаги Беларуси — красно-зелеными, а оппозиция используют преимущественно бело-красно-белые флаги.

Россия признала выборы в Беларуси легитимными. Евросоюз призвал провести в стране новые выборы.