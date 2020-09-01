Из СИЗО КГБ вышла на свободу проходящая по делу Белгазпромбанка экс-помощница Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

Проходящая по делу Белгазпромбанка Елена Карагачева вышла на свободу. Об этом сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на ее сестру. В штабе Виктора Бабарико нам эту информацию подтвердили.



Елена Карагачева, фото из ВКонтакте

— Да, она уже дома, отдыхает. Все подробности будут озвучены завтра, — сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Елена Карагачева проработала в Белгазпромбанке более 20 лет, последние два года была помощницей Виктора Бабарико.

Ее задержали вечером 1 июля, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске.

9 июля стало известно, что женщине предъявили обвинение . Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Как сообщал адвокат, Елена свою вину отрицала.

Правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.