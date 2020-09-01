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Из СИЗО КГБ вышла на свободу проходящая по делу Белгазпромбанка экс-помощница Виктора Бабарико
02.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проходящая по делу Белгазпромбанка Елена Карагачева вышла на свободу. Об этом сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на ее сестру. В штабе Виктора Бабарико нам эту информацию подтвердили.
— Да, она уже дома, отдыхает. Все подробности будут озвучены завтра, — сообщили в штабе Виктора Бабарико.
Елена Карагачева проработала в Белгазпромбанке более 20 лет, последние два года была помощницей Виктора Бабарико.
Ее
9 июля стало известно, что женщине
Правозащитники
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Об этом сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на сестру Елены Карагачевой.
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