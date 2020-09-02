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ДФР пришел в PandaDoc
02.09.2020 13:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В среду стало известно, что в офисе IT-компании PandaDoc, одним из руководителей которой является Микита Микадо, прошел обыск.
Ранее белорусский айтишник с мировым именем предлагал помощь всем уволившимся из правоохранительных органов Беларуси.
Отметим, что ранее Микадо активно предлагал помощь тем силовикам, которые в нынешней ситуации не смогли дальше работать в правоохранительных органах. Недавно он говорил, что уже получил почти шестьсот заявок на получение помощи.
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В среду стало известно, что в офисе IT-компании PandaDoc, одним из руководителей которой является Микита Микадо, прошел обыск.
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