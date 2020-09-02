ДФР пришел в PandaDoc

В среду стало известно, что в офисе IT-компании PandaDoc, одним из руководителей которой является Микита Микадо, прошел обыск.

Ранее белорусский айтишник с мировым именем предлагал помощь всем уволившимся из правоохранительных органов Беларуси.

TUT.BY со ссылкой на работников компании, а также на сооснователя Микиту Микадо сообщает, что в офис приходили люди в штатском, которые закрыли всех сотрудников в офисе, требовали разблокировать компьютеры. Кроме того, появилась информация о том, что с обысками пришли домой к которым сотрудникам.

Отметим, что ранее Микадо активно предлагал помощь тем силовикам, которые в нынешней ситуации не смогли дальше работать в правоохранительных органах. Недавно он говорил, что уже получил почти шестьсот заявок на получение помощи.