Макей: Даже плохие выборы будут способствовать движению нашей страны вперед

Источник материала: Tut.by

Любые демонстрации отбросят наши страны, Беларусь и страны Запада, назад, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве, стрим которой транслировал аккаунт МИД в Facebook .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Есть метаморфозы, которые происходят с некоторыми нашими европейскими партнерами. До выборов, когда мы обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы были едины во мнении, что любая улица, любые насильственные демонстрации, отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло, — констатировал Макей.

Он напомнил, что ранее все сходились во мнении, что этого допустить нельзя.

— Любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению нашей страны вперед, — уверен Макей. — Но произошло то, что произошло. А сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным, тихим революциям. Любая революция приводит к тому, что льется кровь. Мы против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов.

Макей выступил за эволюционный путь решения споров и проблем.

Он также прокомментировал задержания в Минске российских журналистов.

— Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства и международных правил. Мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно стремились вовлекать себя в противозаконные действия. Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть, где через чаты и стримы демонстранты призываются к совершению конкретных противоправных действий. Для нас эти неприемлемо, — считает Макей.

Глава МИД также ответил на вопрос о модальности обещанной конституционной реформы в Беларуси. Он отметил, что сроки конституционной реформы не обозначены — год-два-полтора, точнее министр не сказал, добавив лишь, что создана рабочая группа, которая готовит поправки в Конституцию. Макей обещал обсуждение поправок «со всеми категориями населения». Он также не исключил возможность создания некой структуры, в рамках которой это будет обсуждаться.

— Мы считаем, это оптимальный вариант, как не нарушая законодательство организовать нормальный рабочий диалог, который обеспечит деэскалацию ситуации, — считает он.