Лавров завил, что в Беларуси действует около 200 подготовленных в Украине экстремистов

Источник материала: Tut.by

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Об этом он завил на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Москве.

Лавров уверен, что есть те, кто заинтересован, чтобы мирные протесты в Беларуси сорвались в конфронтационные выступления.

— Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины, — уверен он, подчеркнув, что действующие там структуры провоцируют радикальные действия в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия.

На Украине, продолжил Лавров, ведется подготовка экстремистов, в частности в Волынской области.

— По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, тренированных в Волынской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь, - считает Лавров.