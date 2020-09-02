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Лавров завил, что в Беларуси действует около 200 подготовленных в Украине экстремистов

02.09.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Об этом он завил на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Москве.

Лавров уверен, что есть те, кто заинтересован, чтобы мирные протесты  в Беларуси сорвались в конфронтационные выступления.

— Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины, — уверен он, подчеркнув, что действующие там структуры провоцируют радикальные действия в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия.

На Украине, продолжил Лавров, ведется подготовка экстремистов, в частности в Волынской области.

— По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, тренированных в Волынской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь, - считает Лавров.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в попытке вмешательства в ситуацию в Беларуси. Об этом он завил на совместной с белорусским коллегой...
 
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