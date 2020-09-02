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Курсы валют: белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю
02.09.2020 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Белорусский рубль укрепился в среду к евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
© Sputnik / Виктор Толочко
С начала текущей недели рубль начал потихоньку отвоевывать свои позиции по отношению к валютам корзины после затяжного падения. По результатам торгов 2 сентября, белорусская валюта немного ослабла только к доллару.
После окончания торгов Нацбанк Беларуси установил следующие официальные курсы валют:
1 доллар ― 2,6459 рубля,
1 евро ― 3,1397 рубля,
100 российских рублей ― 3,5758 белорусского рубля.
Соотвественно, доллар вырос на 0,25% или 0,0066 рубля, евро снизился на 0,67% или 0,0211 рубля. Стоимость 100 российских рублей упала на 0,29% или 0,0104 белорусского рубля.
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По итогам торгов на бирже в среду, рубль незначительно сдал свои позиции только по отношению к доллару.
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