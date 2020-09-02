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Курсы валют: белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю

02.09.2020 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Белорусский рубль укрепился в среду к евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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С начала текущей недели рубль начал потихоньку отвоевывать свои позиции по отношению к валютам корзины после затяжного падения. По результатам торгов 2 сентября, белорусская валюта немного ослабла только к доллару.

После окончания торгов Нацбанк Беларуси установил следующие официальные курсы валют:

1 доллар ― 2,6459 рубля,

1 евро ― 3,1397 рубля,

100 российских рублей ― 3,5758 белорусского рубля.

Соотвественно, доллар вырос на 0,25% или 0,0066 рубля, евро снизился на 0,67% или 0,0211 рубля. Стоимость 100 российских рублей упала на 0,29% или 0,0104 белорусского рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов на бирже в среду, рубль незначительно сдал свои позиции только по отношению к доллару.
 
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