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Макей пригрозил странам Балтии асимметричными санкциями. Список готов
02.09.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск ответит странам Балтии асимметричными санкциями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве, стрим которой транслировал
— Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время, — уверен Макей.
— Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ, — заверил Макей.
С белорусской стороны это те лица, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов».
Публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.
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Минск ответит странам Балтии асимметричными санкциями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой...
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