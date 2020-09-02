Павел Латушко уехал из Беларуси. Узнали, почему и вернется ли

Источник материала: Tut.by

Провластные Telegram-каналы сообщили, что Павел Латушко уехал в Польшу — мол, «в буквальном смысле вывезли за границу в багажнике автомобиля польского посла». Экс-директор Купаловского театра в комментарии TUT.BY подтверждает: он действительно находится в Польше, но это не связано c эмиграцией, и то, что его якобы вывезли в багажнике, — «абсолютная ложь». Спросили члена президиума Координационного совета о том, почему он уехал и когда вернется.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Павел Павлович подтверждает: прямо сейчас он действительно находится в Польше и собирается принять участие в мероприятиях Экономического форума в Крынице (в этом году из-за пандемии было принято решение перенести его в Карпач) — это ежегодная международная встреча представителей экономической и политической элиты Центрально-Восточной Европы. Инициатором конференции является Зигмунт Бердыховский — и именно он пригласил Латушко в Польшу в этот раз, — а организатором — Фонд «Институт восточноевропейских исследований».

— Я не раз принимал участие в этом крупнейшем мероприятии как посол Беларуси в Польше. Среди его участников — традиционно главы правительств и крупных корпораций, члены парламентов, эксперты. Я планирую провести несколько встреч — в том числе в польском МИДе, правительстве, с представителями белорусской диаспоры в Польше, проинформировать в числе прочего о текущей политической ситуации в Беларуси.

Павел Латушко рассказывает, что далее он планирует визит в Вильнюс и встречи с дипломатами, депутатами, а также представителями Литвы и Польши в Европарламенте.

Очень важным пунктом поездки Латушко в Европу, говорит он, также станет обсуждение будущего Купаловского театра — экс-директор «видит возможность организовать его работу в одной из европейских стран».

Латушко уверяет, что по завершении всех запланированных мероприятий и встреч он вернется в Беларусь.

— Слышал, пишут, что меня в багажнике кто-то куда-то вывозил? Это абсолютная ложь: я выехал из страны на абсолютно законных основаниях, о чем у меня имеется отметка в паспорте.

Напомним, вчера Лукашенко, отвечая на вопрос RT о его отношении к тем, кто раньше был госслужащим, а сейчас по другую сторону, назвал их предателями.

— Они же всегда были такими. Я знаю, о ком ты намекаешь — яркая личность [судя по всему, Лукашенко говорит о Павле Латушко]. На коленях стоял, дрожал — пошлите меня в правительство. Стал министром. Поработал министром — «Хочу обратно, хочу послом быть». — «Куда?» — «Ну во Францию». — «Ладно, езжай во Францию».

По его словам, вернувшемуся из Франции дипломату «портфеля» в правительстве не нашлось. И он попросил его устроить «куда-нибудь», «в театр Янки Купалы».

— Как-то старался по-отечески относиться. Потом показалось, что власть наклонилась, а может, и уже где-то рухнула. Это не потому, что он наконец-то проснулся или матуля яму вочы раскрыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, эта власть все, рухнет — надо бежать в другую. Вот он и побежал. Слушайте, за четверть века у меня такие случаи были, пусть немного, но были. Было немного, потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть не только дрогнула — она уже чуть ли не лежит. Поэтому можно об Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда.

Лукашенко заявил, что «по его информации там разобрались».

— Но по закону он ответит. Он перешел красную линию. Конституционный суд заявление сделал, генеральный прокурор уголовное дело возбудил по фактам захвата власти. Конституционный суд заявил о том, что это неконституционные действия и это квалифицируется как захват власти. Вот он и ответит по закону. Обычный прикорытник. Сидел у корыта и неплохо сидел. Хлебал из него. Но увидел другое, где пообещали больше. Будем наблюдать.

— Считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление, — прокомментировали сегодня последние события в пресс-службе Координационного совета.