Как Беларусь торгует с «кукловодами» и «лязгающими гусеницами» странами

Источник материала: Tut.by

За последний месяц лета виновниками массовых протестов в Беларуси и других недружественных действиях были названы семь стран. Это Польша, Великобритания, Чехия, США, Нидерланды, Украина и Россия. Некоторым из них официальный Минск грозил ответными санкциями. Посмотрели, как у Беларуси с ними складываются внешнеторговые отношения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главным торговым партнером Беларуси остается Россия. Внешнеторговый оборот с ней по итогам первого полугодия составил 13,2 млрд долларов. Беларусь импортировала товаров на 7,2 млрд долларов, а экспортировала — на 6 — млрд долларов. На первом месте по доходам от экспорта среди товаров в эту страну оказались молочные продукты, за ними следуют грузовые автомобили и тракторы, пластмассовая тара и лекарства. В импорте лидировали нефть, нефтяные газы и углеводороды, легковые автомобили, отходы и лом черных металлов, автозапчасти.

Всего в первом полугодии экспорт товаров составил 12,83 млрд долларов, импорт — 14,7 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом 2019 года внешнеторговый оборот сократился на 20,4%, следует из данных Белстата. Основных причин тому две — проблемы с поставками, а также последующее снижение спроса на нефть и нефтепродукты, и закрытые границы в период пандемии.

Активней всего в первой половине этого года Беларусь торговала товарами со странами-соседками.

На втором месте по объему внешней торговли товарами оказалась Украина. Внешнеторговый оборот товарами с ней за первое полугодие почти достиг 2 млрд долларов. Причем экспорт заметно превосходил импорт: 1,3 млрд и 703 млн долларов соответственно. Активней всего Беларусь продавала туда нефтепродукты и удобрения, кокс, каменный уголь, грузовые автомобили. Продажа нефтепродуктов принесла 509 млн долларов, а удобрений — еще 107 млн долларов. В импорте лидируют соевые бобы и отходы, полученные при извлечении растительных масел, части подвижного состава и вагоны ж/д транспорта, кукуруза, сырая нефть.

Следом идет еще одна соседка — Польша, товарооборот с которой составил 1,1 млрд долларов. Экспорт и импорт при этом были почти равновесными — 530 млн и 579,5 млн долларов. Первым пунктом по суммам импорта из Польши идут яблоки и груши, следом растения, лекарства и вакцины. Фруктов, овощей и других растительных продуктов Беларусь купила на 120,8 млн долларов. В экспорте лидировали калийные удобрения, вагоны для железнодорожного транспорта, древесно-стружечные плиты и каменный уголь.

Товарооборот между Беларусью и Литвой сложился в размере 633 млн долларов. Экспорт составил 436,3 млн, а импорт — 196,8 млн долларов. В экспорте здесь лидируют лесоматериалы, минеральные смешанные удобрения, медь и медные сплавы, древесина, электроэнергия, нефтепродукты. А в импорте — сырая нефть, б/у одежда, отходы и лом черных металлов, автозапчасти.

Экспорт товаров в Великобританию составил 301,5 млн долларов, импорт товаров — 87 млн долларов. Торговый оборот товарами двух стран за шесть месяцев достиг 388,7 млн долларов. Самые значимые статьи экспорта в Великобританию — это нефтепродукты, продукты перегонки каменноугольной смолы, азотные удобрения. В импорте лидируют рентгеновская аппаратура, двигатели внутреннего сгорания, мороженая рыба.

Товарооборот между Беларусью и США сложился в размере 385,5 млн долларов, экспортировано товаров на 78,3 млн долларов, а импортировано на 307,2 млн долларов. Экспортировались в США в первую очередь калийные удобрения, трубы из черных металлов и мебель. В импорте лидировали нефть, легковые автомобили, двигатели внутреннего сгорания, медицинские приборы.

С Чехией внешняя торговля товарами еще меньше: 59 млн долларов составил экспорт и 105,3 млн долларов — импорт. Больше всего Беларусь заработала от продажи туда проволоки из черных металлов и нелегированной стали, калийных удобрений, изолированных проводов и нефтепродуктов. В импорте лидировали электрические устройства для автомобилей, жидкостные насосы, компьютеры, кондиционеры.