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Первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к ноябрю - Минэнерго
03.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Первые киловатт-часы на Белорусской атомной электростанции будут выработаны к концу осени, заявил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.
Ядерное топливо в первый энергоблок БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
"Следующий этап — энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны. Планируется, что к ноябрю на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы", - сказал Михадюк в
По его словам, параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В частности, он напомнил строительстве и реконструкции порядка 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, которые позволят обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.
Кому продавать электричество
В Минэнерго считают, что угрозы Литвы и других стран Балтии
Тем не менее, в Минэнерго готовы к такому развитию ситуации, при котором Вильнюс не только откажется от покупки белорусской электроэнергии с БелАЭС, но и заблокирует торговое сечение "Беларусь-Литва".
© Photo : Белэнерго
"Могу сказать, что проектные решения по схеме выдачи мощности БелАЭС приняты с учетом возможного отсутствия электрических связей с энергосистемой Литвы. В случае развития сценария с отключением межгосударственных воздушных линий электропередачи между нашими странами с момента включения в работу первого энергоблока БелАЭС, надежность работы объединенной энергосистемы Беларуси будет обеспечена с учетом имеющихся воздушных линий с Россией и Украиной", - сказал Михадюк.
Что касается поиска стран, куда могла бы поставляться электроэнергия с БелАЭС, то такая работа, по словам представителя Минэнерго ведется, но с кем именно идут переговоры Михадюк не уточнил.
"Что касается экспорта, сейчас мы прорабатываем различные варианты, ведутся соответствующие переговоры с потенциальными партнерами, однако о деталях говорить пока рано. Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках", - сказал он.
Строительство БелАЭС в Островце беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы – Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск в свою очередь гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Ведомство в настоящее время ищет различные варианты, куда экспортировать электроэнергию с учетом угроз Литвы, однако о деталях "говорить пока рано".
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