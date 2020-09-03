Первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к ноябрю - Минэнерго

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Первые киловатт-часы на Белорусской атомной электростанции будут выработаны к концу осени, заявил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

Ядерное топливо в первый энергоблок БелАЭС было загружено в середине августа, это был первый этап физического пуска. Далее по плану должны быть проведены "холодные" испытания (когда при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические тесты), после чего следуют "горячие" с поднятием температуры выше 130 градусов.

"Следующий этап — энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны. Планируется, что к ноябрю на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы", - сказал Михадюк в интервью газете "Республика".

По его словам, параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В частности, он напомнил строительстве и реконструкции порядка 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, которые позволят обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.

Кому продавать электричество

В Минэнерго считают, что угрозы Литвы и других стран Балтии прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БеАЭС, лежат в политической плоскости.

Тем не менее, в Минэнерго готовы к такому развитию ситуации, при котором Вильнюс не только откажется от покупки белорусской электроэнергии с БелАЭС, но и заблокирует торговое сечение "Беларусь-Литва".

"Могу сказать, что проектные решения по схеме выдачи мощности БелАЭС приняты с учетом возможного отсутствия электрических связей с энергосистемой Литвы. В случае развития сценария с отключением межгосударственных воздушных линий электропередачи между нашими странами с момента включения в работу первого энергоблока БелАЭС, надежность работы объединенной энергосистемы Беларуси будет обеспечена с учетом имеющихся воздушных линий с Россией и Украиной", - сказал Михадюк.

Что касается поиска стран, куда могла бы поставляться электроэнергия с БелАЭС, то такая работа, по словам представителя Минэнерго ведется, но с кем именно идут переговоры Михадюк не уточнил.

"Что касается экспорта, сейчас мы прорабатываем различные варианты, ведутся соответствующие переговоры с потенциальными партнерами, однако о деталях говорить пока рано. Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках", - сказал он.

Строительство БелАЭС в Островце беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы – Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск в свою очередь гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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