Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко уверен, что протестными акциями управляют из-за рубежа и выразил благодарность российской стороне «иначе стране было бы сейчас непросто». Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа.

— Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе, — сказал он. — Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну.

Александр Лукашенко высказался о внешнем вмешательстве во внутренние дела страны. Он заметил, что руководство Литвы часто критикует Беларусь, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так.

— Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее.

Высказался он и по белорусско-польским отношения.

— Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уже неоднократно обвинял Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами. Среди других «стран-кукловодов» назывались Россия, Великобритания, Нидерланды, Латвия и США.

«Ну чего не хватает студентам?»

Вместе с тем Лукашенко уверен, что в Беларуси так не может произойти: у людей есть работа и возможность зарабатывать.

— Да, молодежь всегда была активной, любит походить, побузить. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться (допустим, на пятидесяти тысячах бюджетников, и все), но желающих получить высшее образование было гораздо больше, — рассказал Лукашенко. — Мы дали отсрочку от армии — пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться — иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть.

Он выразил благодарность российской стороне за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто.

— Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули.