"Получилось дешевле, чем строить новый дом". Смотрите, как минчанка отремонтировала старую дачу (выглядит круто!)

Первым желанием Дарьи было привести участок в исходное состояние — снести дом, сравнять все на территории и начать с чистого листа. Однако строительная смета на новый дом заставила задуматься — а нужна ли новая дача по стоимости двушки в Минске?

Так появился план «Б»: найти хороших строителей, которые бы отремонтировали то, что есть, а участком заниматься параллельно.