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Дача на возвышенности с террасой и баней. Возле Минска продается дом рядом с лесом по цене однушки
21.06.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
"Здесь и запах сосен на участке, и русская баня прямо в доме и, конечно, камин для уютных вечеров", - описывают дачу владельцы. Действительно, дом продает сама картинка: дача из бруса среди цветов и с панорамными окнами, да еще и в 30 минутах от Минска. Ну не сказка ли? Посмотрите, как выглядит дом мечты и сколько он стоит?
Дача находится в садовом товариществе "Уша плюс" в Воложинском районе по улице Ландшафтная, 1.
Кроме того, в самом доме есть русская баня на дровах.
Остеклен в пол не только балкон, но и терраса. Окна выходят на юг, поэтому дом быстро и хорошо прогревается.
Также здесь подключена батарея от банного котла. Есть два настенных обогревателя. Один из них кварцевый, другой с автоотключением, терморегулятор. Они установлены на тот случай, если у вас закончились дрова или вы не хотите, чтобы внутри было холодно в период вашего отсутствия.
Канализация местная. Артезианская вода поступает в дом через общую дачную скважину. Зимой питьевую воду можно брать из колодцев, которые расположены в нескольких местах. Первый находится на въезде.
Кстати, зимой дороги чистят: до СТ и центральную улицу. Доходят практически до самого дома, уверяет автор объявления.
Сам участок занимает 11 соток. Помимо дома и клумб с цветами, здесь много комфортных зон для отдыха, даже собственный лес с лавочками и столиком. Есть зона для барбекю и гамак. Территория необычная: одна часть участка ровная, а другая - с небольшим уклоном. Дом стоит на возвышенности.
Дача огорожена забором, который владельцы тоже решили украсить. Где-то висят цветы, а рядом картины - живой музей.
Недалеко от СТ находятся река Уша и остановки общественного транспорта.
Стоимость
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"Здесь и запах сосен на участке, и русская баня прямо в доме и, конечно, камин для уютных вечеров", - описывают дачу владельцы. Действительно, дом продает сама...
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