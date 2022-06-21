Дача на возвышенности с террасой и баней. Возле Минска продается дом рядом с лесом по цене однушки

Кроме того, в самом доме есть русская баня на дровах.

Остеклен в пол не только балкон, но и терраса. Окна выходят на юг, поэтому дом быстро и хорошо прогревается.

Также здесь подключена батарея от банного котла. Есть два настенных обогревателя. Один из них кварцевый, другой с автоотключением, терморегулятор. Они установлены на тот случай, если у вас закончились дрова или вы не хотите, чтобы внутри было холодно в период вашего отсутствия.