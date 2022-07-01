Источник материала: realt.by

Этот дом для постоянного проживания на дачном участке под Минском стоит рассмотреть тем, кто ищет готовый вариант загородного жилья. Он новый, с мебелью, отопление электрическое. Кроме этого, дача выделяется своим современным видом — панорамные окна, комбинированная отделка фасада, односкатная кровля. К дому прилагается баня, купель и бассейн. Вот как он выглядит.

Дом находится в СТ «Черемушки» в Дзержинском районе. До Малиновки — 32 км, большая часть пути по скоростной трассе.

Дом новый, построен в этом году. Архитектура современная, лаконичная, поэтому в рядовой дачной застройке выгодно выделяется. Главный вид на дом открывается со стороны участка. С этого ракурса видно, что строение гармонично увязано со своим окружением.

Просторная терраса из лиственницы, напоминающая чем-то палубу корабля, возвышается над всем участком. На ней можно выделить несколько зон — барбекю, место для вечерних посиделок, баня и большой бассейн. От солнца можно спрятаться в тени зонтиков, а позагорать — на шезлонгах. То есть дача продается с территорией для отдыха по принципу «все включено».

Дом строился по каркасной технологии для круглогодичного проживания. Толщина утепления в стенах — 150 мм. Фасады вентилируемые, с отделкой из деревянного планкена, керамогранита, и фальцевого металла. Все вместе выглядит презентабельно.

Площадь дома 65 м 2 . Внутри пространство делится на большую гостиную с кухней, две спальни и санузел.

Все помещения с чистовой отделкой и обставлены мебелью. Кухня укомплектована всей необходимой техникой.

Отопление электрическое — в дом введено 380 В. Сделана своя скважина, канализация.

На участке в 10 соток выполнено благоустройство, есть костровая зона, большая купель с подогревом (на дровах) и небольшой хозблок.