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Дачный дом по тарифу "все включено" под Минском: новый, с мебелью, баней и бассейном. Стоит как двушка
01.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом для постоянного проживания на дачном участке под Минском стоит рассмотреть тем, кто ищет готовый вариант загородного жилья. Он новый, с мебелью, отопление электрическое. Кроме этого, дача выделяется своим современным видом — панорамные окна, комбинированная отделка фасада, односкатная кровля. К дому прилагается баня, купель и бассейн. Вот как он выглядит.
Дом находится в СТ «Черемушки» в Дзержинском районе. До Малиновки — 32 км, большая часть пути по скоростной трассе.
Просторная терраса из лиственницы, напоминающая чем-то палубу корабля, возвышается над всем участком. На ней можно выделить несколько зон — барбекю, место для вечерних посиделок, баня и большой бассейн. От солнца можно спрятаться в тени зонтиков, а позагорать — на шезлонгах. То есть дача продается с территорией для отдыха по принципу «все включено».
На участке в 10 соток выполнено благоустройство, есть костровая зона, большая купель с подогревом (на дровах) и небольшой хозблок.
Весь этот загородный комплекс
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Дачный дом по тарифу "все включено" под Минском: новый, с мебелью, баней и бассейном. Стоит как двушка
Этот дом для постоянного проживания на дачном участке под Минском стоит рассмотреть тем, кто ищет готовый вариант загородного жилья. Он новый, с мебелью, отопление...
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