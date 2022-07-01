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«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

01.07.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

У нашей героини Вероники – полный дом пушистых и пернатых. Курочки и петухи дружно уживаются со служебными немецкими овчарками, кроликами и попугаями. Практически все птицы и животные были спасены девушкой и теперь живут в шикарных условиях: в доме посреди леса недалеко от Минского моря. Если вы уже завидуете, то знайте еще и то, что для птиц девушка сделала отдельную комнату. Показываем эти владения и делимся историей Вероники. Партнер этого материала – роботы-пылесосы Dreame, которые без дополнительных подзарядок способны навести в загородном доме идеальную чистоту.

«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца
Вероника и ее собака Зара

«Практически все животные выкуплены из нехороших условий»

Дом Вероники находится в бывшем дачном поселке Ждановичи-6. Здесь во времена СССР получил участок ее прадед, который был академиком. Сейчас большую часть территории занимает величественный новый дом, а рядом доживает свой век старая хатка, которую в моменте можно оклеветать хозпостройкой.

Новое жилье здесь возвели тетя и мама Вероники. Сейчас героиня делает здесь ремонт и воспитывает 24 питомцев: двух немецких овчарок, троих кроликов, десятерых попугаев, одного чижика, трех петухов и пятерых курочек. Девушка смеется, что они так быстро появляются, что к концу недели их может стать и 50.

- Практически все мои животные были выкуплены из нехороших условий, а после реабилитированы и вылечены. Про каждого я могу говорить часами. Вообще всё началось с кролика, который жил у меня 9 лет. После его ухода мне было очень тяжело, поэтому я решила заполнить дыру в сердце, купив попугая, о котором давно мечтала. Как-то знакомые прислали мне объявление, в котором говорилась об одинокой птице, у которой умерла хозяйка. Конечно, я ее забрала. После сама наткнулась на пост, где лысого и блохастого кролика, с которым не играл ребенок, посадили в ведро с его же экскрементами. Поехала в Бобруйск и за ним, - делится историями Вероника. - Собаки, самые крупные наши питомцы, раньше служили в милиции. После 8 лет службы их списывают - ищут новых хозяев или усыпляют. Есть миф, что служебные собаки очень агрессивные и долго привыкают к людям, но это не так. 

Заре – старшей собаке - уже 10 лет. Она встретила нас, не издав ни звука, а потом мило попрошайничала кусочки колбаски. Эльзу – младшую овчарку – девушка встретила в кинологическом питомнике, когда снимала сюжет для телевидения. Девушка рассказала про Зару - и ей предложили взять еще одну собаку, которая тоже выходит на пенсию. В ту же секунду Вероника обрела еще одного друга.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

«Курочки сидят на руках, как котики»

Из курочек у девушки есть шелковые китайские, курочка падуан - достаточно редкая для Беларуси, петух Беляш и последний - петух Петро породы брама. Именно с него начался курятник. Его приобрели родственники парня Вероники, но молодой Петро с курочками не ужился, они его заклевывали до крови. Хозяева решили сильно не заморачиваться и пустить петушка на суп. Вероника с парнем этого не допустили и забрали Петро домой. Он быстро привык к новому месту, ходил за ребятами везде, но забегал в дом лишь за едой. Такому прекрасному петушку нужны были курочки, поэтому и появились шелковые китайские. Позже к ним присоединились Семен Семенович и курочка Шанель. Все птицы очень ручные и сидят на руках, как котики. Настоящее эстетическое удовольствие, признается Вероника. 


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

- А вот у попугаев одна история трагичнее другой. Ксюша жила в семье с собаками, которые на нее напали. У птицы сломан хвост, переломаны оба крыла, искалечена психика. Приходилось давать ей успокоительные. Сейчас птичка вполне хорошо себя чувствует. У кореллы по имени Чаки врожденное искривление клюва, это не лечится. Знакомые написали, что его хотят выкупить на чучело, поэтому «едь и забирай». В придачу мне дали еще его сестру.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Вероника вспоминает случай, когда у курицы застряло яйцо. В деревнях обычно таким птицам сразу выносят приговор, но девушка была согласна на любую сумму, лишь бы врачи ей помогли. Операцию согласились сделать только в одной ветклинике, причем врачи постоянно уточняли стоимость процедуры, как будто хотели отговорить. Но в итоге птицу спасли – операция обошлась в 200 рублей.

В комнате попугаев – стеклянная стена и запасы пищи на несколько дней

На улице стоят два курятника. В большом живут Петро и его курочки, во втором, который поменьше, Семен.  Яйца курочки приносят - и их ребята едят, а вот саму курятину не употребляют. Пока взрослые птицы гуляют по двору, маленький цыпленок Цыпка Семенович и Шанель бегают среди собак по первому этажу дома. Когда птенец подрастет, то станет новым жителем курятника.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Комната для попугаев располагается на втором этаже. Интерьер ее сделан так, чтобы и Вероника, и гости могли наблюдать за птицами, не заходя в помещение. Все благодаря стеклянной стене.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

- Я хотела, чтобы у моих попугайчиков была социальная среда и они не зависели от хозяев. У них есть все для жизни без меня на несколько суток. В комнате постоянно циркулирует вода в фонтанчике, которая проходит через фильтры, на стенах висят кормушки с разнообразным кормом. Есть безопасные растения, которые можно погрызть, игрушки для интересной и полноценной жизни. Зимой для поддержания определенной температуры работает конвектор.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

В комнате птиц – чисто, приятно пахнет. Изначально Вероника застелила пол красивыми деревянными досками, но позже подумала, что через два-три дня здесь будет полная антисанитария. Поэтому девушка положила большой кусок полиэтилена, а на него насыпала кусочки сосновой коры из обычного строймаркета. На эту красоту ушло 9 мешков. Сейчас можно убирать лишь самые загрязненные участки, а комната будет оставаться свежей.

- Я люблю всякие эко-тропы, где можно босиком пройтись по шишкам, траве и коре, поэтому эта комната для меня еще и небольшая чилл-зона, где я могу расслабиться и сделать массаж стоп.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Вместе с попугаями в этой комнате живут и три кролика. Конечно, петь и чирикать птицы перестают лишь ночью, поэтому пока владельцы спят до победного, гости порой встают с восходом солнца от непривычки. Ну, а если не запевают попугаи, так обязательно споет сольно Петро.

Уборка в доме проводится ежедневно

Убираться в доме в 180 «квадратов» приходится чаще в том числе и потому, что животные постоянно гуляют на улице. Если в городе основная грязь остается в подъезде и тамбуре, то здесь оседает в помещениях, поэтому уборка проводится ежедневно. В этом плане спасает робот-пылесос, который собирает пыль, шерсть и перышки.  


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Робот-пылесос Dreame с лазерной системой навигации и удаленным управлением с приложения может без дополнительной зарядки убрать площадь более 140 м². Больше узнать о роботе-пылесосе Dreame D9 и сделать заказ можно здесь.

- Такое количество питомцев требует денег, поэтому каждый месяц я детально просчитываю бюджет. Ремонт в комнате попугаев обошелся в две тысячи долларов. Но нужно понимать, что животные часто что-то сгрызают и ломают, поэтому некоторые вещи меняются.  На корм попугаям уходит около 60 рублей в месяц. На кроликов отдельно ничего не закупается, ведь они едят морковку, яблочки, которые мы берем для себя. Собакам уходит приблизительно 80 рублей в месяц. Сейчас Эльза болеет, перенесла операцию и на нее за месяц потратили около 6 тысяч рублей. В ближайшие месяцы будет уходить около двух тысяч, поэтому нужно готовиться экономить. Курочки и петушки, наверное, даже выходят в плюс, если учитывать, что они приносят много яиц.


«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Вероника признается, что так много питомцев она завела лишь благодаря наличию дома, квартира бы ей такого не позволила. Дом дал девушке шанс спасти животных и птиц.

- Да, это постоянная стройплощадка, но уют зависит не от качества материалов и ремонта, а от любимых людей и питомцев рядом.

«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца
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У нашей героини Вероники – полный дом пушистых и пернатых. Курочки и петухи дружно уживаются со служебными немецкими овчарками, кроликами и попугаями....
 
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