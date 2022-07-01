«Комната для попугаев обошлась в 2 тысячи долларов». Посмотрели, как в одном доме уживаются 24 питомца

Источник материала: realt.by

У нашей героини Вероники – полный дом пушистых и пернатых. Курочки и петухи дружно уживаются со служебными немецкими овчарками, кроликами и попугаями. Практически все птицы и животные были спасены девушкой и теперь живут в шикарных условиях: в доме посреди леса недалеко от Минского моря. Если вы уже завидуете, то знайте еще и то, что для птиц девушка сделала отдельную комнату. Показываем эти владения и делимся историей Вероники. Партнер этого материала – роботы-пылесосы Dreame , которые без дополнительных подзарядок способны навести в загородном доме идеальную чистоту.



Вероника и ее собака Зара

«Практически все животные выкуплены из нехороших условий» Дом Вероники находится в бывшем дачном поселке Ждановичи-6. Здесь во времена СССР получил участок ее прадед, который был академиком. Сейчас большую часть территории занимает величественный новый дом, а рядом доживает свой век старая хатка, которую в моменте можно оклеветать хозпостройкой.

Новое жилье здесь возвели тетя и мама Вероники. Сейчас героиня делает здесь ремонт и воспитывает 24 питомцев: двух немецких овчарок, троих кроликов, десятерых попугаев, одного чижика, трех петухов и пятерых курочек. Девушка смеется, что они так быстро появляются, что к концу недели их может стать и 50.

- Практически все мои животные были выкуплены из нехороших условий, а после реабилитированы и вылечены. Про каждого я могу говорить часами. Вообще всё началось с кролика, который жил у меня 9 лет. После его ухода мне было очень тяжело, поэтому я решила заполнить дыру в сердце, купив попугая, о котором давно мечтала. Как-то знакомые прислали мне объявление, в котором говорилась об одинокой птице, у которой умерла хозяйка. Конечно, я ее забрала. После сама наткнулась на пост, где лысого и блохастого кролика, с которым не играл ребенок, посадили в ведро с его же экскрементами. Поехала в Бобруйск и за ним, - делится историями Вероника. - Собаки, самые крупные наши питомцы, раньше служили в милиции. После 8 лет службы их списывают - ищут новых хозяев или усыпляют. Есть миф, что служебные собаки очень агрессивные и долго привыкают к людям, но это не так.

Заре – старшей собаке - уже 10 лет. Она встретила нас, не издав ни звука, а потом мило попрошайничала кусочки колбаски. Эльзу – младшую овчарку – девушка встретила в кинологическом питомнике, когда снимала сюжет для телевидения. Девушка рассказала про Зару - и ей предложили взять еще одну собаку, которая тоже выходит на пенсию. В ту же секунду Вероника обрела еще одного друга.





«Курочки сидят на руках, как котики» Из курочек у девушки есть шелковые китайские, курочка падуан - достаточно редкая для Беларуси, петух Беляш и последний - петух Петро породы брама. Именно с него начался курятник. Его приобрели родственники парня Вероники, но молодой Петро с курочками не ужился, они его заклевывали до крови. Хозяева решили сильно не заморачиваться и пустить петушка на суп. Вероника с парнем этого не допустили и забрали Петро домой. Он быстро привык к новому месту, ходил за ребятами везде, но забегал в дом лишь за едой. Такому прекрасному петушку нужны были курочки, поэтому и появились шелковые китайские. Позже к ним присоединились Семен Семенович и курочка Шанель. Все птицы очень ручные и сидят на руках, как котики. Настоящее эстетическое удовольствие, признается Вероника.





- А вот у попугаев одна история трагичнее другой. Ксюша жила в семье с собаками, которые на нее напали. У птицы сломан хвост, переломаны оба крыла, искалечена психика. Приходилось давать ей успокоительные. Сейчас птичка вполне хорошо себя чувствует. У кореллы по имени Чаки врожденное искривление клюва, это не лечится. Знакомые написали, что его хотят выкупить на чучело, поэтому «едь и забирай». В придачу мне дали еще его сестру.





Вероника вспоминает случай, когда у курицы застряло яйцо. В деревнях обычно таким птицам сразу выносят приговор, но девушка была согласна на любую сумму, лишь бы врачи ей помогли. Операцию согласились сделать только в одной ветклинике, причем врачи постоянно уточняли стоимость процедуры, как будто хотели отговорить. Но в итоге птицу спасли – операция обошлась в 200 рублей.

В комнате попугаев – стеклянная стена и запасы пищи на несколько дней На улице стоят два курятника. В большом живут Петро и его курочки, во втором, который поменьше, Семен. Яйца курочки приносят - и их ребята едят, а вот саму курятину не употребляют. Пока взрослые птицы гуляют по двору, маленький цыпленок Цыпка Семенович и Шанель бегают среди собак по первому этажу дома. Когда птенец подрастет, то станет новым жителем курятника.





Комната для попугаев располагается на втором этаже. Интерьер ее сделан так, чтобы и Вероника, и гости могли наблюдать за птицами, не заходя в помещение. Все благодаря стеклянной стене.





- Я хотела, чтобы у моих попугайчиков была социальная среда и они не зависели от хозяев. У них есть все для жизни без меня на несколько суток. В комнате постоянно циркулирует вода в фонтанчике, которая проходит через фильтры, на стенах висят кормушки с разнообразным кормом. Есть безопасные растения, которые можно погрызть, игрушки для интересной и полноценной жизни. Зимой для поддержания определенной температуры работает конвектор.





В комнате птиц – чисто, приятно пахнет. Изначально Вероника застелила пол красивыми деревянными досками, но позже подумала, что через два-три дня здесь будет полная антисанитария. Поэтому девушка положила большой кусок полиэтилена, а на него насыпала кусочки сосновой коры из обычного строймаркета. На эту красоту ушло 9 мешков. Сейчас можно убирать лишь самые загрязненные участки, а комната будет оставаться свежей.

- Я люблю всякие эко-тропы, где можно босиком пройтись по шишкам, траве и коре, поэтому эта комната для меня еще и небольшая чилл-зона, где я могу расслабиться и сделать массаж стоп.





Вместе с попугаями в этой комнате живут и три кролика. Конечно, петь и чирикать птицы перестают лишь ночью, поэтому пока владельцы спят до победного, гости порой встают с восходом солнца от непривычки. Ну, а если не запевают попугаи, так обязательно споет сольно Петро.

Уборка в доме проводится ежедневно Убираться в доме в 180 «квадратов» приходится чаще в том числе и потому, что животные постоянно гуляют на улице. Если в городе основная грязь остается в подъезде и тамбуре, то здесь оседает в помещениях, поэтому уборка проводится ежедневно. В этом плане спасает робот-пылесос , который собирает пыль, шерсть и перышки.





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- Такое количество питомцев требует денег, поэтому каждый месяц я детально просчитываю бюджет. Ремонт в комнате попугаев обошелся в две тысячи долларов. Но нужно понимать, что животные часто что-то сгрызают и ломают, поэтому некоторые вещи меняются. На корм попугаям уходит около 60 рублей в месяц. На кроликов отдельно ничего не закупается, ведь они едят морковку, яблочки, которые мы берем для себя. Собакам уходит приблизительно 80 рублей в месяц. Сейчас Эльза болеет, перенесла операцию и на нее за месяц потратили около 6 тысяч рублей. В ближайшие месяцы будет уходить около двух тысяч, поэтому нужно готовиться экономить. Курочки и петушки, наверное, даже выходят в плюс, если учитывать, что они приносят много яиц.





Вероника признается, что так много питомцев она завела лишь благодаря наличию дома, квартира бы ей такого не позволила. Дом дал девушке шанс спасти животных и птиц. - Да, это постоянная стройплощадка, но уют зависит не от качества материалов и ремонта, а от любимых людей и питомцев рядом.