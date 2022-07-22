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3 тысячи долларов за участок в 40 км от МКАД. Рассказываем, как сегодня прошел земельный аукцион
22.07.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Демидова Жесть и Заречье.
На лот № 1 – участок 13,46 сотки с кадастровым номером 6248 8450 1601 0000 14 в деревне Демидова Жесть претендовали 2 человека. Есть возможность подведения к наделу электричества. Начальная цена на лот составила 4 тысячи рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 9431 рубля, или 3742 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что на майском аукционе соседний участок в этой деревне был продан на аукционе за 7797 рублей, или 3060 долларов США. За лот также боролись 2 человека.
На лот № 2 – участок с кадастровым номером 6248 8450 2101 0004 90 в деревне Заречье на улице Журавской было подано одно заявление. Он находится в водоохранной зоне, насчитывает 15 соток и имеет возможность подведения электричества и газа. При начальной цене 9 тысяч рублей лот реализован единственному заявителю за 9450 рублей, или 3749 долларов США.
На майском аукционе соседний участок в Заречье также был продан единственному заявителю за 9450 рублей, или 3709 долларов США.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с городом Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в поселке Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М1 и Р53.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных...
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