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Минчане сделали дачу с винтажным интерьером, черной спальней и босоногой тропой. Побывали у них в гостях
25.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Истории о том, как белорусы переделывают дома своих дедушек и бабушек, появляются все чаще. Вот и Миша с Ксюшей внесли свою лепту в череду таких возвращений к истокам. Рассказ о доме следует начать с момента их знакомства. Ведь не случись этого, возможно, ремонт в дедовской даче Михаил растянул бы на долгие годы, а содержимое второго этажа отправилось бы в мусорку, как хлам. Пусть работы в доме
"Мы подстраиваемся под рамки, что имеем"
Домик мечты Ксюша и Михаил создают в старой дедовской даче, что находится в 10 км от Минска в садовом товариществе «Сельский строитель-2». Ребята стремятся сделать из нее место, где можно жить круглый год, но пока стоит вопрос с коммуникациями. Ксюша признается, что даже такие неудобства, как мытье в тазике или уличный туалет, могут перестать ими быть, если атмосфера располагает. Чего-чего, а здесь ее хватает на каждом углу. Старые вещи, которые долгое время хранились на втором этаже, пришлись весьма кстати в новом интерьере.
- Вообще, обстановкой дома серьезно начали заниматься благодаря Ксюше два года назад. До этого были точечные действия с моей стороны, вроде замены покрытия крыши на металлочерепицу, возведения пристройки и еще какой-то мелочи, - начинает историю Михаил.
Ксюша говорит, что судьба дачи была предрешена, как только она переступила ее порог.
- Он как-то говорил про нее и я сразу подумала: «Мужчина с дачей - нужно брать», - смеется героиня. - Впервые он меня сюда привез в марте. Здесь уже была огромная веранда, вовсю шла стройка, хранились горы какой-то вагонки и прочего строительного материала. Конечно, не такую дачу я представляла. На втором этаже все было куда хуже. Там складировалась старая мебель, игрушки, куклы, но все это меня привлекло, несмотря на то, в каком состоянии было. Однако, все-таки больше всего меня подкупило место - лес напротив и отсутствие настроенных друг на друге домиков, как это бывает в дачных кооперативах. Думаю, это сыграло свою особенную роль. Я влюбилась в него.
- Вот так в процессе съемки узнаю о наших отношениях много нового, - шутит Михаил над последними словами жены.
Сперва, ни о каком особенном дизайне интерьера речи не было. Молодая семья хотела привести в порядок стены и потолок. Михаил признается, что подгонять дом под свои параметры, когда он уже построен, гораздо сложнее, чем возвести его с нуля.
- Мы подстраиваемся под рамки, что имеем. Возводить постройку для санузла мы не будем. Как только закончим все с лестницей, под ней появится стенка, которая и отгородит нашу ванную комнату. Она будет маленькая, но со своим окном. О нем я позаботился очень давно.
Самым нервным для себя процессом мужчина называет демонтаж старых плинтусов и стен. То поколение не жалело гвоздей, чтобы прибить все на века.
- После отделки стен я с головой ушла в скандинавский стиль. Думала сделать основным цветом белый, но поняла, что это было бы скучно. В итоге веранду мы сделали белой, детскую планируем в мятных тонах, а спальню покрасили в черный. Даже мысли не было, что это мрачно, - делится Ксюша. - Когда солнечные лучи просачиваются через жалюзи, здесь вырисовываются красивые узоры, которые акцентируют определенные предметы.
Пара признается, что старались экономить на ремонте и по возможности все делать своими руками. Михаил по этой причине и обшивал стены вагонкой и готов поделиться особым лайфхаком.
- Вагонка делится на три сорта. Сорт А - очень дорогой, сорт С стоит в два с половиной раза дешевле. Многие боятся его покупать, так как там могут быть трещинки, сучки, которые, по словам продавцов, для чистовой отделки не подойдет. Но вся вагонка в нашем доме именно сорта С. Выход получился такой же, как из материала сорта выше. Поэтому покупайте С и ни в чем себе не отказывайте.
- И потом черной краской закрашивайте, - смеется Ксюша.
- А, если в черный будете красить, то покупайте сорт D, если такой есть, - подхватывает Михаил.
Ксюша хоть и старается экономить на интерьере, но в мае "согрешила" - оставила практически всю зарплату на барахолках и аукционах.
- Текстиль я люблю менять часто, поэтому не вижу смысла покупать дико дорогие вещи. Всегда найдется что-то качественное в секондах.
Не нужно забывать, что идея ретро-стиля появилась благодаря большому количеству старых вещей на втором этаже. Самым ценным найденным предметом пара считает картонное солнышко, которое делала бабушка Михаила, когда работала в детском саду.
- Оно лежало все в пыли и каким-то чудом я сразу заприметила его на фоне всего хлама. После этого дачу мы начали называть «солнечный домик». Это наш оберег.
Мебель тоже спасли и нашли место в доме. Не всегда она сохраняла свой первоначальный вид. Ребята что-то перекрашивали, что-то добавляли новое. Так желтый родительский столик стал более брутальным и переместился в спальню, где слился со стеной. А буфет вместо стекла теперь прикрывает шторка. Она избавила шкаф от советскости и придала простого деревенского шарма.
В кухне, где преобладает красный цвет, стоит старый комод. Яркая краска подчеркивает его рубцы, поэтому так и тянет дотронуться до поверхности, как будто это место силы. Но ретро-стиль в этой зоне подчеркивает красный холодильник.
"Под лестницей лежит камень, который нашли рядом с Островецкой АЭС"
Ксюша считает, что дедушка и бабушка Михаила были бы рады увидеть такое обновление, хотя интерьер получился сборным, так как некоторые предметы доставались семье от друзей, родственников, соседей, что-то сами привозили из путешествий. Например, деревянное кресло Ксюша и Миша купили за 100 рублей в хозяйственном магазине в Радошковичах. Для такого ценного предмета ручной работы и из орешника цена показалась паре неимоверно низкой.
Порой на дачу из поездок привозили и другого рода предметы. В старых белорусских заброшенных усадьбах герои собирали кирпичики, деревянные изделия, которые находили на территории.
- Под лестницей лежит камень, который нашли рядом с Островецкой АЭС. Возможно, наши дети и внуки в свое время тоже будут все перестраивать и найдут этот камень с датой и названием нашего дома, - мечтает Ксюша.
У ребят совершенно нетворческие профессии. Вне работы они стараются реализовать себя, развивать свои таланты. Так получается, что дача - одна из площадок для творчества. Ксюша очень любит фотографировать, шить и реставрировать вещи. Практически все предметы в интерьере выступают в качестве реквизита для съемок.
- Вещи как-то сами стали к нам приходить. Вот от другой бабушки привезли хрустальные вазочки, металлическую кровать, которую я зимой в теплице красила. Такого, к сожалению, сейчас не делают. Торшер в веранде дедушка Миши привез из Чехословакии в 60-е годы.
Как ни странно, но винтаж в веранде начали создавать вокруг барной стойки. Михаил купил в строительном магазине китайскую конструкцию со столешницей из ДСП и тремя стульями из такого же тонкого материала. В таком виде она мужчине не особо нравилась, поэтому сразу взялся за переделку. Вместо ДСП появилась дубовая столешница. Стулья тоже поддались модернизации - выросли в высоте.
Ксюша и Миша в этом году планируют доделать детскую и разобраться с коммуникациями. А потом займутся чердаком, где разместится полноценный второй этаж. Его площадь - чуть больше 40 “квадратов”.
- В ближайшее время там поменяем пол, утеплим стены, а затем за дело возьмется Ксюша. Она придумала сумасшедшую идею в виде арт-пространства.
- Да, будет арт-пространство в космическом стиле. Вижу там большой проектор, кресла, на входе будет стоять манекен-космонавт. Это пространство будет использоваться для совместных посиделок с семьей и друзьями. Возможно, часть отойдет под фотозону или галерею, которая уже готова вместить более 40 моих экспонатов. Их после выставок некуда девать. Я уже прикупила декор.
Усердно трудится семья и над участком. Здесь, на 8 сотках, установлены качели, арку для которых искали в другом городе, имеется садовый уголок, где, как шутит Михаил, собралось все то, что не уместилось в доме. Тут мы нашли первый приобретенный Ксюшей для дачи ретро предмет - эмалированный синий чайник.
Садовыми материалами заведует Ксения, но огородом в семье занимается муж. На маленькой грядке растет все, но понемногу.
За еще один проект молодая семья взялась недавно. Они решили сделать на своем участке босоногую тропу.
- Увидела в детском лагере, как дети босиком бегают по такой дорожке с разными наполнителями. Я приехала на дачу в этот же день и решила заняться стройкой. Камушки и кору пришлось покупать в магазине, остальное искала на местности. Нужно будет еще шишек добавить.
- И гвоздей, и стекла, а в конце чан с холодной водой, - добавляет Михаил, вызывая у жены смех.
Ксюша говорит, что особое удовольствие ей приносит сам процесс обустройства дачи. И пусть ремонт еще не закончен, ребята уже прикупили дом для реализации следующей идеи.
- Решились на покупку столетнего дома под реставрацию на Голубых озерах почти в 200 км от Минска. Мы были там пока 2 раза. Первый, когда смотрели дом, во второй раз приезжали убирать вещи и определить фронт работ. В доме не проживали с 90-ых, поэтому все в очень запущенном состоянии. Я уже присмотрела для себя ценные вещи: два сундука, шкафы 30-ых годов и прялки. Одну из них мы даже приобрели у владельца дома, когда приехали впервые. Лишь через пару дней решились и на сам дом. Получается, купили вещь у себя же, - смеется девушка. - Весь антураж и предметы мы сохраним. Помним, когда мы сказали об этом прежним владельцам, они заплакали. Я вижу там современный деревенский стиль. Какие-то вещи отвезем на дачу и наоборот - сделаем некоторого рода перестановку.
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Минчане сделали дачу с винтажным интерьером, черной спальней и босоногой тропой. Побывали у них в гостях
Истории о том, как белорусы переделывают дома своих дедушек и бабушек, появляются все чаще. Вот и Миша с Ксюшей внесли свою лепту в череду таких возвращений к...
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