Минчане сделали дачу с винтажным интерьером, черной спальней и босоногой тропой. Побывали у них в гостях

Сперва, ни о каком особенном дизайне интерьера речи не было. Молодая семья хотела привести в порядок стены и потолок. Михаил признается, что подгонять дом под свои параметры, когда он уже построен, гораздо сложнее, чем возвести его с нуля.

- Мы подстраиваемся под рамки, что имеем. Возводить постройку для санузла мы не будем. Как только закончим все с лестницей, под ней появится стенка, которая и отгородит нашу ванную комнату. Она будет маленькая, но со своим окном. О нем я позаботился очень давно.

Самым нервным для себя процессом мужчина называет демонтаж старых плинтусов и стен. То поколение не жалело гвоздей, чтобы прибить все на века.

- После отделки стен я с головой ушла в скандинавский стиль. Думала сделать основным цветом белый, но поняла, что это было бы скучно. В итоге веранду мы сделали белой, детскую планируем в мятных тонах, а спальню покрасили в черный. Даже мысли не было, что это мрачно, - делится Ксюша. - Когда солнечные лучи просачиваются через жалюзи, здесь вырисовываются красивые узоры, которые акцентируют определенные предметы.

Пара признается, что старались экономить на ремонте и по возможности все делать своими руками. Михаил по этой причине и обшивал стены вагонкой и готов поделиться особым лайфхаком.

- Вагонка делится на три сорта. Сорт А - очень дорогой, сорт С стоит в два с половиной раза дешевле. Многие боятся его покупать, так как там могут быть трещинки, сучки, которые, по словам продавцов, для чистовой отделки не подойдет. Но вся вагонка в нашем доме именно сорта С. Выход получился такой же, как из материала сорта выше. Поэтому покупайте С и ни в чем себе не отказывайте.

- И потом черной краской закрашивайте, - смеется Ксюша.

- А, если в черный будете красить, то покупайте сорт D, если такой есть, - подхватывает Михаил.