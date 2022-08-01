«Идет охота за объектами уехавших из страны». Эксперты рассказали, каким был в июле рынок загородной недвижимости

"Покупатели предпочитают дома из блоков или кирпичей"

Июль месяц в агентстве "Твоя столица" был довольно активным. Несмотря на то, что сделки продолжают совершаться, новых объектов на рынок поступает меньше, отмечает менеджер по загородной недвижимости Лариса Самусенкова:

- Мы заметили, что предложение постепенно снижается. Скорее всего это связано с тем, что большинство продавцов рассчитывают продать объект в начале весны или лета, когда на рынке наблюдается самый пик интереса к загородному рынку. Если спрос низкий, либо он есть, но просмотры не приводят к какому-либо результату, продавцы оставляют надежду на продажу в этом сезоне и ждут следующего. Подобных сезонов может быть несколько и для загородной недвижимости, это нормально. Особенно с учетом наблюдаемого уже который год, профицита предложения.

Специалист отмечает, что покупатели стали более требовательны к объектам. Это происходит за счет того, что предложение постоянно расширяется и пополняется новыми объектами - не только домами 90-х - 2000-х, многоуровневыми коттеджами с огромными площадями, но и компактными современными домами. Выбор в каждом из сегментов очень широкий.

- В 2020 году случился переломный момент на рынке загородной недвижимости. Увеличилось количество потенциальных покупателей, которые в качестве замены подорожавшего заграничного отдыха решили создать собственный загородный уголок для отдыха. При чем они не спешат выбирать и предъявляют большие требования. Белорусы отдают предпочтение новым домам. Понятно, что в диапазоне от 15 до 20 тысяч долларов недалеко от Минска новый дом не найдешь, но, если мы говорим про цены от 80 до 100 тысяч долларов в пределах 50 км от Минска, то такие варианты есть.