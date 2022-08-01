В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

Источник материала: realt.by

Площадка по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» пополнилась новым лотом. Тут появилось объявление о продаже объекта недвижимости в Колодищах. На электронные торги выставлен двухэтажный блочный жилой дом. Рассмотрели предложение детально.

Продаваемый дом находится в агрогородке Колодищи на улице Короткевича, 17. Площадь жилья составляет 215 квадратных метров. Коттедж, построенный в 2014 году, стоит на земельном участке в 15 соток. Рядом с домом располагается автобусная остановка. Напротив –биологический заказник «Глебковка».

По техпаспорту в доме – пять жилых комнат. Все помещения отремонтированы. Также тут есть баня, мансардный этаж, погреб и теневой навес. Строение продается за долги собственника – физического лица.

Начальная цена объекта − 700 тысяч рублей (или почти 280 тысяч долларов).

Отметим, что для готового коттеджа в Колодищах – это совсем невысокая стоимость. Так, в нашей базе недвижимости можно найти готовые дома в этом населенном пункте за 385 тысяч , за 449 тысяч и за 859 тысяч долларов.

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