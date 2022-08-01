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В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость
01.08.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Площадка по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» пополнилась новым лотом. Тут
Начальная цена объекта − 700 тысяч рублей (или почти 280 тысяч долларов).
Отметим, что для готового коттеджа в Колодищах – это совсем невысокая стоимость. Так, в нашей базе недвижимости можно найти готовые дома в этом населенном пункте за
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Площадка по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» пополнилась новым лотом. Тут появилось объявление о продаже объекта недвижимости в Колодищах. На электронные...
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