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В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

01.08.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Площадка по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» пополнилась новым лотом. Тут появилось объявление о продаже объекта недвижимости в Колодищах. На электронные торги выставлен двухэтажный блочный жилой дом. Рассмотрели предложение детально.

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

Продаваемый дом находится в агрогородке Колодищи на улице Короткевича, 17. Площадь жилья составляет 215 квадратных метров. Коттедж, построенный в 2014 году, стоит на земельном участке в 15 соток. Рядом с домом располагается автобусная остановка. Напротив –биологический заказник «Глебковка».

По техпаспорту в доме – пять жилых комнат. Все помещения отремонтированы. Также тут есть баня, мансардный этаж, погреб и теневой навес. Строение продается за долги собственника – физического лица.

Электронные торги назначены на 16 августа. Прием заявок – до 15 августа включительно.

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

В Колодищах за долги продается симпатичный коттедж. Узнали стоимость

Начальная цена объекта − 700 тысяч рублей (или почти 280 тысяч долларов).

Отметим, что для готового коттеджа в Колодищах – это совсем невысокая стоимость. Так, в нашей базе недвижимости можно найти готовые дома в этом населенном пункте за 385 тысяч, за 449 тысяч и за 859 тысяч долларов.

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Площадка по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» пополнилась новым лотом. Тут появилось объявление о продаже объекта недвижимости в Колодищах. На электронные...
 
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