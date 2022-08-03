«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

— Отдельно платить за этот участок на Браславских озерах не нужно. Это просто хороший бонус. Если не нужен — можно потом за 5-10 тысяч продать, — рассказала нам агент. — На участке старенький домик и сарай. Собственник готов просто перерегистрировать его на покупателя.

Участок находится в деревне Дубино Браславского района, меньше чем в 20 километрах от Браслава. До большого озера Снуды 10 километров, ближе озеро Круглое, совсем рядом (буквально 700 метров от деревни) — озеро Ольшанка.