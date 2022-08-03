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«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

03.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt появилось интересное объявление — в Минске продается квартира в блокированном частном доме в пяти минутах ходьбы от Цнянского водохранилища. «А бонусом к ней будут 25 соток земли на Браславских озерах», — пишут в объявлении. Рассматривают не только продажу, но и обмен. Рассказываем.

«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

— Отдельно платить за этот участок на Браславских озерах не нужно. Это просто хороший бонус. Если не нужен — можно потом за 5-10 тысяч продать, — рассказала нам агент. — На участке старенький домик и сарай. Собственник готов просто перерегистрировать его на покупателя. 

Участок находится в деревне Дубино Браславского района, меньше чем в 20 километрах от Браслава. До большого озера Снуды 10 километров, ближе озеро Круглое, совсем рядом (буквально 700 метров от деревни) — озеро Ольшанка.

«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах
«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

«Не нужен — продадите за 5-10 тысяч». Около Цнянки продается дом, бонусом к которому дают участок на Браславских озерах

Что касается жилья в Минске, то речь идет о двухкомнатной квартире в блокированном доме. Площадь дома составляет чуть больше 90 «квадратов», участок — 5 соток. Состояние квартиры продавец описывает как жилое. Уточняет, что комната в подсобном помещении без ремонта.

Сам дом 1991 года постройки находится на улице Зеленолугская в Минске, рядом с Цнянским водохранилищем. В шаговой доступности остановка и магазин.

— Есть возможность реконструкции дома и обустройстве комнат на мансардном этаже, — говорится в объявлении.

На полах в коридоре, ванной и туалете лежит плитка, на кухне — линолеум, в комнате — ламинат. Стеклопакеты на окнах на 1-ом этаже. Возле дома два гаража. К дому ведет асфальтированная дорога. Отопление на газу, канализация местная, центральный водопровод.

Продавец готов не только продать дом, но и обменять.

— Возможен обмен на 1-2 комнатные квартиры + комната в Минске с вашей доплатой, — написано в объявлении.

Стоимость — 79 900 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В базе Realt появилось интересное объявление — в Минске продается квартира в блокированном частном доме в пяти минутах ходьбы от Цнянского водохранилища. «А...
 
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