Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Сверху домик закрывает от осадков гибкая черепица. Снаружи стены покрашены в белый цвет в два слоя. Дом не утеплен, так как не предназначен для жизни в нем в холодное время года. Условно говоря, в ТС сезонную воду отключили, урожай собрали и можно уезжать в город. Чтобы продлить дачный сезон, можно установить электроковектор и до заморозков нем будет вполне комфортно.