ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

05.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На Realt появилось очень интересное предложение — участок с новым садовым домиком с удобствами, банькой, бассейном, парником и садом. Обратите внимание на цену — эта дача в 25 км от Минска стоит дешевле 20 тысяч долларов. Смотрим, что она из себя представляет.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Выглядит она очень мило — небольшой садовый домик в тени взрослых яблонь, с декоративными ставнями на окнах и перголой у входа.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже
Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Участок в 5,5 соток возделан, на нем ухоженные грядки и парник с созревающими овощами. Нашлось место и для небольшой бани-бочки и сезонного бассейна. Владельцы явно любят сочетать созидательный труд с комфортным отдыхом.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже
Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Домик компактный — всего 20 «квадратов». Про такие строения мы уже писали, поэтому можем дополнить описание в объявлении техническими подробностями: дом собран из сухого елового бруса, округлую форму и плотное соединение без щелей обеспечивает специальный бондарный (лунный) паз бруса, всю конструкцию стягивает лента из нержавейки.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Сверху домик закрывает от осадков гибкая черепица. Снаружи стены покрашены в белый цвет в два слоя. Дом не утеплен, так как не предназначен для жизни в нем в холодное время года. Условно говоря, в ТС сезонную воду отключили, урожай собрали и можно уезжать в город. Чтобы продлить дачный сезон, можно установить электроковектор и до заморозков нем будет вполне комфортно.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Входная дверь размещена по центру дома — направо от нее мини-гостиная, прямо — кухня. С левой стороны находится спальное место, в соседнем «отсеке» — санузел с душевой кабиной. Внутри стены не красили — без усилий получился эко-стиль интерьера.

Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже

Дача находится в СТ «Крыниченька любимая». Это за рядом с МКАД-2, в Молодечненском направлении. Расстояние от Минска — 25 км.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Realt появилось очень интересное предложение — участок с новым садовым домиком с удобствами, банькой, бассейном, парником и садом. Обратите внимание на цену —...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что будет дальше с ассортиментом и ценами? Репортаж со склада онлайн-магазина стройматериалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.08.2022
Mir24.TV Belarus
05.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика