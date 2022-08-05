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Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже
05.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Realt появилось очень интересное предложение — участок с новым садовым домиком с удобствами, банькой, бассейном, парником и садом. Обратите внимание на цену — эта дача в 25 км от Минска стоит дешевле 20 тысяч долларов. Смотрим, что она из себя представляет.
Домик компактный — всего 20 «квадратов». Про такие строения мы уже
Сверху домик закрывает от осадков гибкая черепица. Снаружи стены покрашены в белый цвет в два слоя. Дом не утеплен, так как не предназначен для жизни в нем в холодное время года. Условно говоря, в ТС сезонную воду отключили, урожай собрали и можно уезжать в город. Чтобы продлить дачный сезон, можно установить электроковектор и до заморозков нем будет вполне комфортно.
Дача находится в СТ «Крыниченька любимая». Это за рядом с МКАД-2, в Молодечненском направлении. Расстояние от Минска — 25 км.
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Милая дача с банькой дешевле 20 тысяч долларов под Минском. Смотрите, какой вариант появился в продаже
На Realt появилось очень интересное предложение — участок с новым садовым домиком с удобствами, банькой, бассейном, парником и садом. Обратите внимание на цену —...
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