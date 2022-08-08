Стоим на очереди и параллельно строим квартиру в «Минск Мир», можем ли претендовать на налоговый вычет? Отвечают специалисты

Добрый день. Стоим в очереди на улучшение жилищных условий. Очереди не дождешься, решили строиться за свои деньги. Заключили договор долевого строительства в «Минск Мир». В договоре есть пункт, которым покупатель подтверждает, что он не стоит в очереди. На мой вопрос про это менеджер сказал, что это не важно, они это не проверяют, и что нас снимут с очереди после оформления квартиры в собственность − что верно. Вопрос: имеем ли мы право на налоговый вычет, так как стояли в очереди на момент покупки? Или нет из-за того пункта договора? Спасибо.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

− Порядок предоставления имущественного налогового вычета физическому лицу, состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по расходам, направленным им на приобретение жилого помещения на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.

Так плательщик может получить вычет в сумме фактически произведенных плательщиком и членами его семьи, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшими на таком учете на момент заключения кредитного договора или договора займа, расходов на строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, а также на погашение (возврат) кредитов банков, займов, полученных от белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним), фактически израсходованных ими на строительство, приобретение жилищных облигаций либо приобретение на территории Беларуси дома или квартиры.

То есть, в вашей ситуации для получения вычета необходимо, чтобы вы на момент несения расходов на строительство:

− состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, установленными законодательными актами;

− представили необходимые для получения вычета документы, указанные в пункте 2 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.

То, что в договоре есть пункт, которым покупатель подтверждает, что он не стоит в очереди, для имущественного налогового вычета не имеет никакого значения, как и не имеет значения для вашей очереди.

Само по себе заключение договора долевого строительства не является основанием для снятия граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для снятия вашей семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в данной ситуации будет государственная регистрации права собственности на построенное жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу вам как дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства.

Соответственно в данной ситуации вы будете иметь полное право на имущественный налоговый вычет.