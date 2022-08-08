Стоим на очереди и параллельно строим квартиру в «Минск Мир», можем ли претендовать на налоговый вычет? Отвечают специалисты

Можно ли заставить сестру выкупить долю в квартире? Как не платить коммуналку, если фактически не пользуешься жильем? Что нужно делать, чтобы получить налоговый вычет при строительстве квартиры? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику «Вопрос-ответ».
Продажа доли в квартире
Здравствуйте, уважаемые специалисты. У меня вопрос. Имею в собственности 1/2 долю в 3-х комнатной квартире. И 1/2 доли принадлежит сестре. Лицевые счета разделены. На 1/2 доли сестры зарегистрированы ее несовершеннолетние дети. Порядок пользования комнат не определен. Я в квартире не проживаю, но исправно плачу коммунальные услуги. Сестра выкупать мою долю не хочет, ей удобнее жить так. Вопрос в следующем: как я могу продать свою 1/2 доли?
− У вас есть право собственности на 1/2 доли квартиры. Вам необходимо выделить одну, самую большую изолированную комнату. Учитывая, что у сестры несовершеннолетние дети, у них будет 2 комнаты. Для того чтобы выделить право пользования одной из комнат вам необходимо составить соглашение у нотариуса, либо обратиться в суд. Вы имеете право выделить еще часть одной из комнат судом, но смысла в этом нет.
У вашей сестры есть преимущественное право покупки доли, она дает согласие на продажу вашего имущества, либо вы уведомляете ее о продаже с указанием цены через нотариуса. Если в течение одного месяца сестра не выкупит вашу долю, вы можете продавать свою част квартиры кому угодно.
Долг по коммунальным услугам
Здравствуйте, я прописан в частном доме, но там не проживаю, живу на съемной квартире со своей семьей уже пару лет. В частном доме живут родители и сестра, собственник дома − отец. Пришел долг по коммунальным платежам на меня и на отца. Вопрос такой, я обязан платить, если я там не проживаю? И что мне нужно делать, чтоб меня не заставляли платить. Если выписаться из дома, то прописаться некуда. Спасибо.
− Добрый день! Если вы зарегистрированы в доме, то вы должны платить коммунальные платежи. Граждане Республики Беларусь регистрируются по месту проживания. При этом у вас есть возможность зарегистрироваться на съемной квартире или у родителей супруги.
Налоговый вычет при строительстве
Добрый день. Стоим в очереди на улучшение жилищных условий. Очереди не дождешься, решили строиться за свои деньги. Заключили договор долевого строительства в «Минск Мир». В договоре есть пункт, которым покупатель подтверждает, что он не стоит в очереди. На мой вопрос про это менеджер сказал, что это не важно, они это не проверяют, и что нас снимут с очереди после оформления квартиры в собственность − что верно. Вопрос: имеем ли мы право на налоговый вычет, так как стояли в очереди на момент покупки? Или нет из-за того пункта договора? Спасибо.
− Порядок предоставления имущественного налогового вычета физическому лицу, состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по расходам, направленным им на приобретение жилого помещения на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.
Так плательщик может получить вычет в сумме фактически произведенных плательщиком и членами его семьи, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшими на таком учете на момент заключения кредитного договора или договора займа, расходов на строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, а также на погашение (возврат) кредитов банков, займов, полученных от белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним), фактически израсходованных ими на строительство, приобретение жилищных облигаций либо приобретение на территории Беларуси дома или квартиры.
То есть, в вашей ситуации для получения вычета необходимо, чтобы вы на момент несения расходов на строительство:
− состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, установленными законодательными актами;
− представили необходимые для получения вычета документы, указанные в пункте 2 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.
То, что в договоре есть пункт, которым покупатель подтверждает, что он не стоит в очереди, для имущественного налогового вычета не имеет никакого значения, как и не имеет значения для вашей очереди.
Само по себе заключение договора долевого строительства не является основанием для снятия граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для снятия вашей семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в данной ситуации будет государственная регистрации права собственности на построенное жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу вам как дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства.
Соответственно в данной ситуации вы будете иметь полное право на имущественный налоговый вычет.
Расширение жилплощади
Здравствуйте. Я, как многодетная мать, построила двухкомнатную квартиру 65 кв.м., нас было 5 членов семьи. С мужем развелись. Но сейчас у меня другой муж и мы ждем ребенка. Получается, у меня будет 4 детей. Двухкомнатной квартиры нам будет мало, хотим расшириться до хотя бы трехкомнатной, что нам нужно для этого сделать? За двухкомнатную квартиру плачу кредит, льготный.
− Так как вы построили квартиру на пятерых человек площадью всего 65 м. кв., то речь, по всей видимости, идет о Минске.
Приобретение жилого помещения с использованием государственной поддержки влечет отказ в принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (даже при наличии у них оснований − в основном это нехватка метража) в течение 5 лет со дня государственной регистрации права на это жилое помещение. Однако для данной нормы есть исключения, в частности − увеличение состава семьи в связи с рождением (усыновлением, удочерением) детей.
Соответственно, с одной стороны − хоть вы и приобрели жилое помещение с использованием государственной поддержки, после рождения ребенка вы сможете, не выжидая пяти лет, снова стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С другой стороны − рождения ребенка мало, нужны еще и основания для признания вашей семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Перечень оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий перечислен в статье 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З.
В вашей ситуации единственное, что могло бы подойти, это − нехватка метража.
Однако если речь идет о Минске, то так как у вас в собственности есть квартира 65 м. кв., то даже при рождении ребенка, исходя из описанной ситуации, обеспеченность общей площадью жилого помещения у вас останется более 10 м. кв. на одного человека (65/6=10.83).
Следовательно, стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске вы не сможете, и решать вопрос улучшения жилищных условий вам придется на общих основаниях за счет собственных средств.
При этом следует помнить, что продажа жилых помещений построенных (реконструированных) или приобретенных с привлечением льготного кредита до полного погашения льготного кредита не допускается в течение пяти лет со дня досрочного погашения этого кредита, но не более периода, оставшегося до наступления срока его полного погашения, установленного кредитным договором. Продажа может осуществляться только с разрешения местной администрации в порядке, установленном законодательством.
То есть, если вы захотите продать данную двухкомнатную квартиру, построенную с использованием государственной поддержки, с последующей покупкой большей квартиры, вам необходимо изначально получить разрешение на данное отчуждение в вашем местном исполнительном комитете, а если льготный кредит не выплачен, то еще и разрешение в «Беларусбанке».
За более детальной информацией по данному вопросу вы можете обратиться в ваш местный исполнительный комитет.