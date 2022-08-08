«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

Источник материала: realt.by

Новый деревянный дом с мебелью у леса в 25 минутах от Минска появился в продаже на Realt. Он находится в СТ, но подойдет и для круглогодичного проживания — в нем есть для этого все необходимые коммуникации. Смотрим, как он выглядит.

Дом находится в садовом товариществе «Усяжа» в 26 километрах от Минска в Московском направлении. Зимой здесь чистят дороги, втрех километрах находятся два продуктовых и хозяйственный магазин. Расстояние до МКАД-2 — пять километров.Участок — 10 соток, на нем растут взрослые сосны и березы. Территория обнесена забором.

Дом практически новый, сдан в 2021 году. Стены из профилированного бруса, утеплен. Он одноэтажный, стоит на высоком цоколе. Крыша двухскатная, с большим выносом над просторной террасой у входа. Кровля — мягкая черепица.





Планировка простая: большую часть занимают объединенные кухня и гостиная с высокими потолками и панорамным окном. Остальную площадь между собой делят спальня, душевая и санузел.









Отделка классическая для деревянного дома —дерево отшлифовано и покрашено. Электропроводка использована пожаробезопасная, открытая. Система отопления - электрические конвекторы.





Дом полностью мебелирован, есть бытовая техника, вся сантехника. Рядом с домом стоит баня и деревянная купель. Обратите внимание, как взрослые деревья интегрированы в эту зону отдыха — кажется, что березы растут прямо из деревянного настила.



