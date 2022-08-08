﻿ «Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней. 21.by
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«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

08.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новый деревянный дом с мебелью у леса в 25 минутах от Минска появился в продаже на Realt. Он находится в СТ, но подойдет и для круглогодичного проживания — в нем есть для этого все необходимые коммуникации. Смотрим, как он выглядит.

«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

Дом находится в садовом товариществе «Усяжа» в 26 километрах от Минска в Московском направлении. Зимой здесь чистят дороги, втрех километрах находятся два продуктовых и хозяйственный магазин. Расстояние до МКАД-2 — пять километров.Участок — 10 соток, на нем растут взрослые сосны и березы. Территория обнесена забором.

Дом практически новый, сдан в 2021 году. Стены из профилированного бруса, утеплен. Он одноэтажный, стоит на высоком цоколе. Крыша двухскатная, с большим выносом над просторной террасой у входа. Кровля — мягкая черепица

«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

Планировка простая: большую часть занимают объединенные кухня и гостиная с высокими потолками и панорамным окном. Остальную площадь между собой делят спальня, душевая и санузел.

«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

Отделка классическая для деревянного дома —дерево отшлифовано и покрашено. Электропроводка использована пожаробезопасная, открытая. Система отопления - электрические конвекторы.

«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

Дом полностью мебелирован, есть бытовая техника, вся сантехника.

Рядом с домом стоит баня и деревянная купель. Обратите внимание, как взрослые деревья интегрированы в эту зону отдыха — кажется, что березы растут прямо из деревянного настила.

«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней

 
Теги: Минск
 
 
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Новый деревянный дом с мебелью у леса в 25 минутах от Минска появился в продаже на Realt. Он находится в СТ, но подойдет и для круглогодичного проживания — в нем есть...
 
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