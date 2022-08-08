|
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
08.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новый деревянный дом с мебелью у леса в 25 минутах от Минска появился в продаже на Realt. Он находится в СТ, но подойдет и для круглогодичного проживания — в нем есть для этого все необходимые коммуникации. Смотрим, как он выглядит.
Дом находится в садовом товариществе «Усяжа» в 26 километрах от Минска в Московском направлении. Зимой здесь чистят дороги, втрех километрах находятся два продуктовых и хозяйственный магазин. Расстояние до МКАД-2 — пять километров.Участок — 10 соток, на нем растут взрослые сосны и березы. Территория обнесена забором.
На небольшом удалении — закрытая с трех сторон беседка. Есть еще и хозпостройка.
Самое интересное читайте в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Деревянный дом у леса, недорого». Смотрите, какая классная дача - в 25 минутах от Минска, с мебелью и баней
Новый деревянный дом с мебелью у леса в 25 минутах от Минска появился в продаже на Realt. Он находится в СТ, но подойдет и для круглогодичного проживания — в нем есть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)