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Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

09.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нашли для вас три однокомнатные квартиры со стильными интерьерами. Все они обустроены и готовы к проживанию. Огромный плюс в том, что квартиры находятся рядом с большими зелеными зонами. Посмотрите, как выглядят объекты и сколько стоят. 

Улица Ильянская (Центральный район)

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

Продается квартира с современным ремонтом в микрорайоне Лебяжий в десятиэтажном доме 2015 года постройки по адресу Ильянская, 10. Квартира на седьмом этаже занимает 48,3 квадратных метра.

В однушке продуманная планировка - удачно получилось встроить отдельное спальное место и сделать просторную кухню. Здесь также есть гардеробная и шкаф-купе при входе.

Объект полностью готов к проживанию. Из бытовой техники есть посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, СВЧ-печь, вытяжка и холодильник.

Идеально выделяются зоны и благодаря размещению светильников. На полу в квартире уложен ламинат, стены выровнены и окрашены. 

Санузел тут раздельный, есть застекленная лоджия, оборудованная под зону отдыха. 

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

Дом располагается недалеко от "Минск-Арены" и водохранилища Дрозды. Идеальное место для спокойных прогулок и активного отдыха. 

Стоимость квартиры - 80 тысяч долларов. Продавцы готовы на торг. 

Улица Братьев Райт, деревня Копище (Минский район)

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

Продается квартира в одном из домов ЖК "Новая Боровая". Объект располагается на улице Братьев Райт, 10 на предпоследнем этаже дясятиэтажки. Общая площадь объекта - 38 "квадратов".

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Ранее в ней никто не проживал. 

На полу лежит ламинат, сделаны теневые натяжные потолки, стены - под покраску. Кухонные фасады выполнены из крашенного МДФ. В квартире остаются мебель и техника: посудомоечная машина Bosh, вытяжка Elika, индукционная варочная панель Maunfled на 2 конфорки, встроенный холодильник, СВЧ-печь и духовой шкаф.

Рядом с зоной приготовления еды предусмотрено отдельное рабочее место. 

В комнате, которая служит и гостиной, и спальным местом, стоит раскладной диван. В прихожей - зеркальный шкаф-купе. В квартире продумано несколько сценариев освещения. 

Имеется и застекленная лоджия, где на полу лежит искусственный газон.

Санузел − совмещенный. Там установлен душ и подвесной унитаз.  

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

В микрорайоне развитая инфраструктура. До станции метро "Уручье" всего 15 минут на общественном транспорте. 

Стоимость квартиры − 76 тысяч долларов.

Улица Связистов (Партизанский район)

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

Квартира продается в микрорайоне Степянка в каркасно-блочном доме 2014 года постройки по адресу улица Связистов, 10. Общая площадь объекта − 55,6 квадратного метра. 

Площадь квартиры соответствует стандартам двушки. Исходя из имеющейся планировки, можно сказать, что перед нами евродвушка. Внутри сделан хороший современный ремонт, который позволяет сразу заехать и жить.  На полу владельцы постелили ламинат и испанскую плитку, при этом подключена система "теплый пол".

Из техники в квартире есть варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник и стиральная машина. 

Одна комната отведена под детскую, вторая совмещает несколько зон. Санузел - совмещенный. 

Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью
Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

Территория дома огорожена шлагбаумом. Рядом находится лесопарк. До станции метро "Восток" 15 минут на общественном транспорте. 

Цена квартиры - 75 тысяч долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Нашли для вас три однокомнатные квартиры со стильными интерьерами. Все они обустроены и готовы к проживанию. Огромный плюс в том, что квартиры находятся рядом с...
 
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