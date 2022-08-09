Готовы к проживанию. Нашли три однушки в Минске с отличным ремонтом и мебелью

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Ранее в ней никто не проживал.

На полу лежит ламинат, сделаны теневые натяжные потолки, стены - под покраску. Кухонные фасады выполнены из крашенного МДФ. В квартире остаются мебель и техника: посудомоечная машина Bosh, вытяжка Elika, индукционная варочная панель Maunfled на 2 конфорки, встроенный холодильник, СВЧ-печь и духовой шкаф.

Рядом с зоной приготовления еды предусмотрено отдельное рабочее место.

В комнате, которая служит и гостиной, и спальным местом, стоит раскладной диван. В прихожей - зеркальный шкаф-купе. В квартире продумано несколько сценариев освещения.