«Панель» со студиями от 36 тысяч долларов. Посмотрели, как строится жилой комплекс в районе метро «Пролетарская»

Что по планировкам и ценам?

И первый, и второй блок домов – абсолютно идентичны. Тут есть как стандартные квартиры, так и 25-метровые студии, евродвушки и евротрешки.

В строящихся домах выбор квартир пока еще есть. Сориентируемся по стоимости. По информации застройщика с учетом действующей акции стоимость компактных студий начинается от 36 тысяч долларов, однушек – от 48 тысяч долларов, евродвушек – от 51 тысячи долларов, обычных двушек – от 69 тысяч долларов, евротрешек – от 65 тысяч долларов, трешек – от 71 тысячи долларов, четырешек – от 101 тысячи долларов.

Отмечается, что стоимость может регулироваться в зависимости от площади, этажа, условий оплаты (возможна рассрочка) и иных факторов.