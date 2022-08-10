«Панель» со студиями от 36 тысяч долларов. Посмотрели, как строится жилой комплекс в районе метро «Пролетарская»

В тихом уголке Минска – в районе старых кварталов рядом со станцией метро «Пролетарская» − продолжается строительство жилого комплекса «Антоновский квартал». Первые три дома застройщик сдал в эксплуатацию еще прошлой осенью. А в феврале на месте бывшей автобазы началось строительство еще трех многоэтажек. На днях мы съездили на стройплощадку и посмотрели, как продвигается возведение жилого комплекса. Заодно узнали стоимость квадратных метров.
Напомним, что строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп», а генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид». Всего тут должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей.
Три первых дома уже начинают обживаться – на ярко зеленых фасадах появились первые кондиционеры, кое-где на балконах уже сушится белье, а в окнах виднеются новые жалюзи и шторы.
Рядом с домами замечаем газоны, кустики, молодые деревца и аккуратные лавочки.
Во дворе также находим велобокс – несмотря на то, что еще не все квартиры заселены, велосипедов в нем уже достаточно много.
Что касается плоскостных парковок для автомобилей, то они предусмотрены с внешней стороны домов. Также в квартале должен появиться многоуровневый паркинг.
Детская площадка в комплексе − всего одна. Она огорожена и предназначена только для жильцов. Отметим, что, судя по плану, все дворы в комплексе будут тематическими. Первый (тот, что готов) подойдет для детских игр. Второй – для спортивных активностей. Третий – для спокойного отдыха.
Прямо за детскими качелями-песочницами начинается стройка второй очереди.
Здесь уже почти готов аналогичный первому блок из трех панельных домов на 10, 16 и 19 этажей. В данных многоэтажках будет 49, 79 и 133 квартиры соответственно.
На сегодняшний день дома на 10 и 16 этажей уже возведены под крышу, а 19-этажной высотке осталось вырасти на 1 этаж.
По плану завершить строительство домов всех трех домов второй очереди планируется во втором квартале 2023 года.
Что касается инфраструктуры, то в обжитом районе с ней все в порядке. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника. В пешей доступности – небольшие магазины, кинотеатр «Ракета», станция метро «Пролетарская» и Антоновский парк с водопадами и дорожками. До тусовочной улицы Октябрьской, отеля «Пекин» или даже Парка Горького можно за 20-30 минут дойти пешком.
Немного портят впечатление от новостроек готовящиеся к сносу двухэтажки на Нахимова. Но от них, согласно генплану, постепенно будут избавляться.
(В прошлом году мы, кстати, делали большой репортаж о «Пролетарке». Больше фото района - здесь).
Среди опасений, которые высказывают потенциальные дольщики, можно выделить два самых сильных: это − близость железной дороги и «аромат» от литейного цеха, расположенного по соседству. Что касается первого, то ж/д пути и станция «Минск-Восточный» находятся на относительно большом расстоянии от домов, так что сильного шума от поездов быть не должно. Говоря о втором, тоже обнадежим: по наблюдения старожилов района литейный цех «Строймаша» функционирует несколько раз в месяц, а в будущем и вовсе готовится к переносу за город.
Что по планировкам и ценам?
И первый, и второй блок домов – абсолютно идентичны. Тут есть как стандартные квартиры, так и 25-метровые студии, евродвушки и евротрешки.
В строящихся домах выбор квартир пока еще есть. Сориентируемся по стоимости. По информации застройщика с учетом действующей акции стоимость компактных студий начинается от 36 тысяч долларов, однушек – от 48 тысяч долларов, евродвушек – от51 тысячи долларов, обычных двушек – от 69 тысяч долларов, евротрешек – от 65 тысяч долларов, трешек – от 71 тысячи долларов, четырешек – от 101 тысячи долларов.
Отмечается, что стоимость может регулироваться в зависимости от площади, этажа, условий оплаты (возможна рассрочка) и иных факторов.
Что касается сданных новостроек, то в нашей базе есть предложения на парочку квартир с черновой отделкой. К примеру, 44-метровая евродвушка на 14-м этаже с панорамным видом на Антоновский парк и водоканал предлагается за 64,6 тысяч долларов, а 63-метровая евротрешка – за 73,5 тысяч долларов.
Так будет выглядеть комплекс после окончания строительства.