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«Влюбилась в фотографию огорода, а он оказался соседским». Как минчанка искала участок, а нашла подругу
10.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тамара и Катя − соседки по даче в деревне Добренево Логойского района. У них большая разница в возрасте (30 лет), но это не помешало им подружиться. Катя по образованию бухгалтер, но сейчас занимается декором из природного материала, Тамара − журналист на пенсии. В нашем новом видео женщины показали свои участки, рассказали, как помогают друг другу и почему дорожат своей дружбой.
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«Влюбилась в фотографию огорода, а он оказался соседским». Как минчанка искала участок, а нашла подругу
Тамара и Катя − соседки по даче в деревне Добренево Логойского района. У них большая разница в возрасте (30 лет), но это не помешало им подружиться. Катя по...
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