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«Влюбилась в фотографию огорода, а он оказался соседским». Как минчанка искала участок, а нашла подругу

10.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тамара и Катя − соседки по даче в деревне Добренево Логойского района. У них большая разница в возрасте (30 лет), но это не помешало им подружиться. Катя по образованию бухгалтер, но сейчас занимается декором из природного материала, Тамара − журналист на пенсии. В нашем новом видео женщины показали свои участки, рассказали, как помогают друг другу и почему дорожат своей дружбой.

 
 
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Тамара и Катя − соседки по даче в деревне Добренево Логойского района. У них большая разница в возрасте (30 лет), но это не помешало им подружиться. Катя по...
 
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