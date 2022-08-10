«Влюбилась в фотографию огорода, а он оказался соседским». Как минчанка искала участок, а нашла подругу

Источник материала: realt.by

Тамара и Катя − соседки по даче в деревне Добренево Логойского района. У них большая разница в возрасте (30 лет), но это не помешало им подружиться. Катя по образованию бухгалтер, но сейчас занимается декором из природного материала, Тамара − журналист на пенсии. В нашем новом видео женщины показали свои участки, рассказали, как помогают друг другу и почему дорожат своей дружбой.