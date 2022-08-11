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От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
11.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt собрал дома, в которых можно жить круглый год. Находятся они не дальше 70 километров от Минска и стоят не больше 90 тысяч долларов. Есть варианты около лесов и рек.
Деревня Узборье, 15 км от МКАД, Логойское направление
Дом двухэтажный, общей площадью около 50 квадратных метров. Второй этаж мансардный. Стены деревянные, крыша — металло-черепица. Отопление газовое. Все коммуникации есть, установлена душевая кабина и стиральная машина. На участке в 7 соток, кроме дома, есть баня, гараж беседка и хозпостройки.
Стоимость — 89 900 долларов.
Агрогородок Черниковщина, 26 км от МКАД, Брестское направление
В доме один этаж. Площадь почти 50 квадратных метров. Есть веранда, прихожая, две спальни, зал, гостиная, кухня, ванная и туалет. В отдельном помещении топочная, в которой установлен газовый котел. По коммуникациям – газ природный, вода – из скважины разведена по дому, канализация местная, электричество, отопление паровое на газу.
Участок – 17 соток, много деревьев и кустов. На участке есть гараж, погреб, помещение под баню, и хозпостройки. На садовом участке много деревьев и кустов, почва очень плодородная.
Стоимость – 59 500 долларов.
Деревня Большое Стахово, 70 км от МКАД, Московское направление
Агрогородок Гричино, 18 км от МКАД, Брестское направление
В доме на 92 квадратных метра три комнаты и большой санузел. Отопление на газу. Участок в 10 соток огорожен забором. Есть гараж, хозпостройка и две теплицы. Высажены плодовые деревья и цветы, которые цветут от ранней весны до поздней осени, есть маленький пруд.
— Каждый год прилетает семья аистов, — пишут в объявлении.
Стоимость — 77 тысяч долларов.
Марьина Горка, 50 км от МКАД, Пуховичское направление
На первом этаже в жоме кухня-гостиная с выходом на террасу, туалет и СПА-зона с душем и парилкой. На втором мансардном этаже располагается спальня. На первом этаже и террасе полы с подогревом. На участке есть коптилка, беседка с панорамным остеклением, оборудована зона барбекю. Кроме этого, отмечает, продавец, на участке хватит места для строительства большого дома.
Стоимость — 52 тысячи долларов.
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Realt собрал дома, в которых можно жить круглый год. Находятся они не дальше 70 километров от Минска и стоят не больше 90 тысяч долларов. Есть варианты около лесов и рек.
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