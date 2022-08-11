От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

В доме один этаж. Площадь почти 50 квадратных метров. Есть веранда, прихожая, две спальни, зал, гостиная, кухня, ванная и туалет. В отдельном помещении топочная, в которой установлен газовый котел. По коммуникациям – газ природный, вода – из скважины разведена по дому, канализация местная, электричество, отопление паровое на газу.

Участок – 17 соток, много деревьев и кустов. На участке есть гараж, погреб, помещение под баню, и хозпостройки. На садовом участке много деревьев и кустов, почва очень плодородная.

Стоимость – 59 500 долларов.