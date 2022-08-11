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От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

11.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt собрал дома, в которых можно жить круглый год. Находятся они не дальше 70 километров от Минска и стоят не больше 90 тысяч долларов. Есть варианты около лесов и рек. 

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

Деревня Узборье, 15 км от МКАД, Логойское направление

Дом находится в садовом товариществе «Оптик-Узборье», но подойдет для круглогодичного проживания. Участок крайний к лесу, а значит не будет соседей с одной стороны.

Дом двухэтажный, общей площадью около 50 квадратных метров. Второй этаж мансардный. Стены деревянные, крыша — металло-черепица. Отопление газовое. Все коммуникации есть, установлена душевая кабина и стиральная машина. На участке в 7 соток, кроме дома, есть баня, гараж беседка и хозпостройки.

Стоимость — 89 900 долларов.

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

Агрогородок Черниковщина, 26 км от МКАД, Брестское направление

Дом находится рядом с Дзержинском, до районного центра 7 километров.

В доме один этаж. Площадь почти 50 квадратных метров. Есть веранда, прихожая, две спальни, зал, гостиная, кухня, ванная и туалет. В отдельном помещении топочная, в которой установлен газовый котел. По коммуникациям – газ природный, вода – из скважины разведена по дому, канализация местная, электричество, отопление паровое на газу.

Участок – 17 соток, много деревьев и кустов. На участке есть гараж, погреб, помещение под баню, и хозпостройки. На садовом участке много деревьев и кустов, почва очень плодородная.

Стоимость – 59 500 долларов.

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

Деревня Большое Стахово, 70 км от МКАД, Московское направление

Дом с отличным ремонтом в Борисовском районе. Рядом лес и река Березина.

Дом просторный, на 130 квадратных метров. Построили его совсем недавно, в 2021 году. Отопление центральное, все остальные коммуникации тоже проведены. Дом блочный. На участке в 7 соток заложен фундамент под баню.

Стоимость — 64 тысячи долларов.

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

Агрогородок Гричино, 18 км от МКАД, Брестское направление

Дом находится в 7 километрах от Фаниполя, рядом с центром экологического туризма «Станьково». 

В доме на 92 квадратных метра три комнаты и большой санузел. Отопление на газу. Участок в 10 соток огорожен забором. Есть гараж, хозпостройка и две теплицы. Высажены плодовые деревья и цветы, которые цветут от ранней весны до поздней осени, есть маленький пруд.

— Каждый год прилетает семья аистов, — пишут в объявлении.

Стоимость — 77 тысяч долларов.

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

Марьина Горка, 50 км от МКАД, Пуховичское направление

Небольшой деревянный домик рядом с лесом. 

На первом этаже в жоме кухня-гостиная с выходом на террасу, туалет и СПА-зона с душем и парилкой. На втором мансардном этаже располагается спальня. На первом этаже и террасе полы с подогревом. На участке есть коптилка, беседка с панорамным остеклением, оборудована зона барбекю. Кроме этого, отмечает, продавец, на участке хватит места для строительства большого дома.

Стоимость — 52 тысячи долларов.

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска
От 52 тысяч долларов. Собрали дома с хорошим ремонтом и коммуникациями недалеко от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Realt собрал дома, в которых можно жить круглый год. Находятся они не дальше 70 километров от Минска и стоят не больше 90 тысяч долларов. Есть варианты около лесов и рек. 
 
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