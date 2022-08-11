Дача-новостройка с мансардным этажом и террасой у леса в 35 км от Минска. Сколько стоит?

На первом этаже располагается кухня, гостиная и совмещенный санузел. Терраса под крышей занимает около 16 "квадратов".

В дом введены электричество, вода и канализация. Установлена вся необходимая сантехника: бойлер на 80 литров, стиральная машина, кухонный гарнитур, стеклопакеты, металлическая дверь.

Вода - сезонная, но в разгар дачного сезона никаких перебоев не возникает. Однако, есть возможность подключиться к центральному водоснабжению, что позволит проживать в доме круглогодично.

Владельцы положили в комнатах ламинированные полы, в кухне и санузле – линолеум. Предусматривалось конвекторное отопление.