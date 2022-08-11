|
Дача-новостройка с мансардным этажом и террасой у леса в 35 км от Минска. Сколько стоит?
11.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продается дачный каркасный домик с комфортными условиями. Его построили в 2020 году, сделали легкий интерьер, который станет отличной базой для воплощения различных задумок. К тому же, объект находится рядом с лесом и Минском. Посмотрите, как выглядит дом по цене бюджетной однушки.
Дача находится в садовом товариществе "Тонус" в Воложинском районе - 35 км от Минска. Каркасный дом с мансардным этажом построили в 2020 году. К нему же прилегает терраса. Объект утеплен минватой в 150мм. Общая площадь дачи - 91,6 м².
На первом этаже располагается кухня, гостиная и совмещенный санузел. Терраса под крышей занимает около 16 "квадратов".
В дом введены электричество, вода и канализация. Установлена вся необходимая сантехника: бойлер на 80 литров, стиральная машина, кухонный гарнитур, стеклопакеты, металлическая дверь.
Вода - сезонная, но в разгар дачного сезона никаких перебоев не возникает. Однако, есть возможность подключиться к центральному водоснабжению, что позволит проживать в доме круглогодично.
Владельцы положили в комнатах ламинированные полы, в кухне и санузле – линолеум. Предусматривалось конвекторное отопление.
Участок - крайний и занимает 5,16 сотки. Он огражден сеткой. На территории растут яблони, сливы, груша, вишня, березы, кусты смородины и земляника. В нескольких метрах от дома расстилается лес с ягодными и грибными местами.
Автор объявления отмечает, что подъездные пути к дому очищают круглый год. В летний период 4 раза в неделю приезжают автолавки. В 2,5 км находится исток Западной Березины, а также в пределах 2 км есть водоемы.
Стоимость
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продается дачный каркасный домик с комфортными условиями. Его построили в 2020 году, сделали легкий интерьер, который станет отличной базой для воплощения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)