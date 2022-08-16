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«Российским брендам теперь не до нас – они делят свой рынок». Эксперты – о ситуации в ритейле
16.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несмотря на то, что в этом году в Беларуси ввели в строй пока всего один крупный торговый объект, ситуацию на отечественном рынке ритейла нельзя назвать плачевной. В Минске не наблюдается заметного роста вакантности или резкого снижения арендных ставок. В отличие от той же России, белорусский рынок торговой недвижимости находится в более выигрышном положении. Уход международных брендов у нас не носил массовый характер, а собственникам не приходилось сталкиваться с досрочным прекращением контрактов по аренде. О том, какие изменения произошли на рынке за полгода, нам рассказали в представительстве международной консалтинговой компании NAI Global в Беларуси.
Предложение
Первое полугодие 2022 года на рынке ритейла и торговой недвижимости знаменательно тем, что впервые с 2020 года в Минске был введен в строй крупный торговый объект. До этого последний ввод состоялся только осенью 2020 года (открытие торговой зоны в составе МФК «Центрополь»). В июне на улице Рудобельской, 3
Название улицы Рудобельской практически неизвестно минчанам. Это − квартал, где строится ЖК «Малая Родина», между улицами Кабушкина и Шишкина, рядом с 4-ой детской больницей.
В высокой стадии готовности также находятся проекты ТРЦ Mega Park и Minsk City Mall. И если по последнему объекту очень высока вероятность открытия уже в начале осени (уже ведется набор персонала в якорный гипермаркет сети Green), то ситуация с ТРЦ Mega Park по-прежнему остается неопределенной. Сейчас ситуация вокруг объекта такая, что его проблематично как ввести в эксплуатацию, так и продать. Инвестор проекта – компания с литовским капиталом, что в современных условиях делает проблематичным эксплуатацию и управление объектом представителями инвестора.
Вакантность
В первом полугодии 2022 года заметного роста вакантности не произошло, поскольку существует умеренный спрос на торговые площади, а отказ от аренды в период марта-апреля не носил массового характера, как это было характерно для рынка России. Ряд международных брендов, которые прекратили (приостановили) деятельность в России, не ушли с белорусского рынка. Да и непосредственно представительство мировых брендов на нашем рынке − более скромное. В сложившейся ситуации то, что наш рынок менее насыщен известными международными брендами, оказался преимуществом для торговых центров.
В итоге, ни потребители не заметили особых изменений в работе крупных торговых объектов, ни собственники не столкнулись с прекращением контрактов по аренде площадей (за редким исключением). Для сравнения, в России уже в первые недели марта некоторые ТРЦ, ранее популярные и насыщенные мировыми брендами, столкнулись с тем, что вакантность с практически нулевых показателей поднялась до 70% и выше, что привело к оттоку посетителей, а целесообразность работы некоторых объектов и вовсе осталась под вопросом. И даже в тех торговых центрах, где ушедшие компании арендовали 25-30% площадей – это было ощутимо.
Так, за прошедшие полгода новые открытия были в таких имеющих вакантность объектах как «Палаццо» и «Даймонд Сити». Новые магазины белорусских производителей законтрактовались на площади в ТЦ «Столица», где представительства белорусских брендов занимает более 55% площадей. В частности, в текущий период в «Столицу» пришла фирменная торговля от «Слодыча», «Элемы», Добрушского фарфорового завода и др. Такие ТЦ (ТРЦ) как «Галилео», «Дана Молл», «Замок», «Момо» не имели высокой вакантности. После открытия супермаркета «Гиппо» сократилась вакантность в «Галерея Минск».
Спрос
Спрос сохраняется умеренным, на рынке не наблюдается высокой конкуренции за право оперировать имеющимися свободными площадями, однако открытия новых объектов розницы или общественного питания происходят во многих торговых центрах. Что касается помещений под размещение продовольственных якорей, то здесь вообще не ощущалось даже намеков на падение спроса: все новые предложения по аренде, все предложения, образовавшиеся в результате ротаций, – все они в короткие сроки находили новых арендаторов. Рынок спроса постепенно вырабатывает механизмы функционирования в условиях действия санкций.
Арендные ставки
Если в период января-февраля ставки арендной платы держались на уровне, характерном для конца 2021 года, то уже с первых чисел марта 2022 года ставки в пересчете на Евро стали снижаться. Запросы на пересмотр ставок возникли в период существенного снижения курса рубля к Евро. Поэтому арендаторы обратились с просьбами или о снижении ставки в Евро, или фиксации курса рубля на определенном уровне (например, из расчета 3-3,2 рубля за 1 Евро) на период до стабилизации ситуации на валютном рынке.
Уже с апреля пошла обратная тенденция – существенное укрепление рубля к Евро, и ставки, номинированные в Евро, начали возвращаться на докризисные позиции. Сложилась ситуация, когда собственники недвижимости оказались в несколько худшем положении, поскольку издержки, связанные с функционированием объектов, оплачиваются в рублях, а рублевая выручка от аренды сократилась. Также у собственников упали доходы и в случае привязки к проценту от оборота, поскольку, как отмечалось выше, РТО начал снижаться, а по некоторым товарным группам - существенно.
На данный момент ситуация на рынке аренды вышла на некое «плато». От подешевевшего Евро пострадала выручка собственников объектов торговой недвижимости, но и поднимать ставку в еврономинале они тоже не могут, поскольку выручка арендаторов-ритейлеров также не растет.
NAI Belarus является белорусским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, входящей в топ-5 мировых брендов на рынке недвижимости, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 47 странах, в 375+ офисах с 6000+ работников.
В Беларуси региональное подразделение NAI Global представлено с 2020 года. Помимо брокериджа, NAI Belarus активно оказывает услуги по оценке, консалтингу, комплексному управлению недвижимостью и строительными проектами. Под управлением NAI Belarus находится более 100 000 кв.м. коммерческой недвижимости.
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Несмотря на то, что в этом году в Беларуси ввели в строй пока всего один крупный торговый объект, ситуацию на отечественном рынке ритейла нельзя назвать плачевной....
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