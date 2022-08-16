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В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

16.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Двухуровневая квартира со стильным ремонтом в «Новой Боровой» появилась в базе Realt. Здесь есть собственная терраса, в зале на окнах декоративные ставни, а площадь кухни-гостиной — 35 «квадратов». В квартире много интересных деталей, показываем.

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

Квартира находится на 8 этаже восьмиэтажного панельного дома по адресу Камова, 2 в «Новой Боровой». Но внутри это явно не типичная панелька, она выделяется и среди квартир жилого комплекса.

В квартире чуть больше 70 «квадратов» общей площади, жилые из которых 50. Но несмотря на относительно небольшую площадь, квартира выглядит очень просторной и внутри больше похожа на частный дом. Из-за высоты потолков больше 6 метров получилось организовать второй этаж — там находится две спальни, одну из которых можно реорганизовать в кабинет. Там же есть и гардеробная.

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

На первом этаже находится гостиная, совмещенная со столовой зоной. Стоит большой стол и стулья из массива. Кухонная зона с техникой — индукционная плита, бесшумная мощная вытяжка, духовой шкаф, посудомоечная машинка и микроволновка Bosch, встроенный холодильник Samsung с системой full no frost. Столешница из керамогранита Laminam — продавец называет ее неубиваемой.

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

Здесь же, на первом этаже, есть зона отдыха с просторным диваном и проектором. На светлых стенах изображение будет отличным. Интересная деталь — окна на первом этаже. Они достаточно большие, из-за чего в квартиру попадает много света. А вместо штор используются ставни, что придает квартире камерности и уюта.

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

В гостиной есть выход на террасу. Здесь организована зона отдыха и гриль-зона. В объявлении написано, что на террасе есть фальшпол, который препятствует скоплению влаги.
 

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

Санузел находится на первом этаже. Есть стиральная и сушильная машины с Wi-Fi. Установлена система магистральных фильтров для холодной и горячей воды. На полу и стенах итальянский керамогранит. Установлен мощный проточный водонагреватель.

В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

Стоимость — 175 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Двухуровневая квартира со стильным ремонтом в «Новой Боровой» появилась в базе Realt. Здесь есть собственная терраса, в зале на окнах декоративные ставни, а площадь...
 
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