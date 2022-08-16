В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах

В квартире чуть больше 70 «квадратов» общей площади, жилые из которых 50. Но несмотря на относительно небольшую площадь, квартира выглядит очень просторной и внутри больше похожа на частный дом. Из-за высоты потолков больше 6 метров получилось организовать второй этаж — там находится две спальни, одну из которых можно реорганизовать в кабинет. Там же есть и гардеробная.