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В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
16.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Двухуровневая
Квартира находится на 8 этаже восьмиэтажного панельного дома по адресу Камова, 2 в «Новой Боровой». Но внутри это явно не типичная панелька, она выделяется и среди квартир жилого комплекса.
В квартире чуть больше 70 «квадратов» общей площади, жилые из которых 50. Но несмотря на относительно небольшую площадь, квартира выглядит очень просторной и внутри больше похожа на частный дом. Из-за высоты потолков больше 6 метров получилось организовать второй этаж — там находится две спальни, одну из которых можно реорганизовать в кабинет. Там же есть и гардеробная.
На первом этаже находится гостиная, совмещенная со столовой зоной. Стоит большой стол и стулья из массива. Кухонная зона с техникой — индукционная плита, бесшумная мощная вытяжка, духовой шкаф, посудомоечная машинка и микроволновка Bosch, встроенный холодильник Samsung с системой full no frost. Столешница из керамогранита Laminam — продавец называет ее неубиваемой.
Здесь же, на первом этаже, есть зона отдыха с просторным диваном и проектором. На светлых стенах изображение будет отличным. Интересная деталь — окна на первом этаже. Они достаточно большие, из-за чего в квартиру попадает много света. А вместо штор используются ставни, что придает квартире камерности и уюта.
Стоимость — 175 тысяч долларов.
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В Минске продается стильная квартира, которая больше похожа на частный дом. В ней 2 этажа, 6-метровые потолки и ставни на окнах
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