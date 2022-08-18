"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Источник материала: realt.by

Андрей начал строить собственный дом еще несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой компании друзей. Жизнь его планы чуть подкорректировала - в готовые квадраты Андрей заехал уже с женой Инной. Ребята выиграли сплит-систему Zanussi в конкурсе от 21vek.by и Realt. Мы поехали в Брест, чтобы оценить дом победителей и понаблюдать за установкой кондиционера мастерами онлайн-гипермаркета 21vek.by. Рассказываем историю дома с необычной отделкой, который обошелся Андрею всего в 18 тысяч долларов. Как он это сделал?

«Без друзей я бы не смог построить дом так дешево» Молодая семья живет недалеко от центра Бреста. Андрей построил свой дом на дедовском участке, а точнее, на месте сарая. Он начал возводить его в 2017 году, когда еще был холостяком, хотел сделать место, где можно собираться с друзьями и устраивать тусовки. А вот заканчивал внутреннюю отделку уже вместе с Инной. Ребята торопились, так как хотели после свадьбы сразу заехать в новый дом. И у них получилось всё закончить в срок.



Андрей и Инна

- Мы проходили боевую школу ремонта и семейной жизни одновременно. Заселялись, когда еще не была даже готова кухня. Сейчас остались только внешние работы: фасадное утепление и покраска - потихоньку доделываем, - отмечает Андрей. — Я мечтал о просторном зале, камине и спальне, без большого количества комнат и всяких кладовых. Так и получилось. Возможно, кому-то он покажется непрактичным, так как сразу люди попадают в зал и кухню, нет никакого гардероба или коридора, но нам двоим пока очень нравится.

При этом у Андрея не было большого бюджета. Он хотел потратить на дом 20 тысяч долларов. Друзья говорили, что это нереально и финальная сумма всегда получается выше запланированной. Но в итоге молодой человек потратил всего 18 тысяч: в эту сумму также входит отделка и мебель.





Владелец коттеджа признается, что нелегкой задачей было определиться с материалом. - Я люблю дерево, но я не хотел, чтобы дом был похож на пристанище лесника или баню. К тому же, этот материал требует много заботы. Поэтому остановились на газосиликатных блоках, - рассказывает Андрей. Он раньше работал на строительных объектах, но занимался больше внутренней отделкой, поэтому в процессе возведения своего коттеджа многому пришлось научиться. - Без друзей я бы не смог построить его так дешево. Мы вместе заливали бетон. Один научил класть блоки - показал мне на примере, уложив первый ряд. С крышей помог мой золотой дядя, который не взял с меня ни копейки. Внутреннюю отделку, деревянный потолок, некоторую мебель я уже делал сам.



Начало строительства (фото из архива героя)

В интерьере – парящая кровать и зеркало из спила ясеня Дом получился в 75 «квадратов». Комната на втором этаже занимает 26,5м². Всё остальное приходится на первый этаж: кухня-гостиная, санузел с душем и спальня,где в воздухе парит деревянная кровать.

- Друг-сварщик сделал металлический каркас, который мы закрепили к стене. Дальше стоял вопрос, как ее обшить деревом. Подумав, решил использовать остатки с крыши. Для изголовья понадобились необрезные доски, которые соединил эпоксидной смолой.



Каркас кровати (фото из архива героя)

На прилегающей к кровати стене все отделано бетонными плитами. Их сделал для Андрея брат. - Они довольно большие, но кое-где я их резал и комбинировал на стенке, чтобы получить нужный рисунок. Остатки пригодились - и мы разместили их в зоне кухни и на стенах в санузле. На плитке есть такие круглые выемки. Из-за них моя мама подумала, что я их не той стороной к стене приложил, - смеется парень.





Андрей говорит, что у них почти получилось реализовать стиль лофт: есть и бетон и немного металла. Из общей концепции удачно выбиваются деревянные балки и рейки на потолке. Они придают пространству легкости.





- Я не собирался делать такой потолок, планировал всё зашить гипсокартоном, пошпаклевать, покрасить - всё стандартно. Но так было жалко их прятать! К тому же, чтобы добиться такого цвета балок, я обжигал их газовой горелкой. Будь они только в процессе установки, все проходило бы куда легче, но так как их я уже уложил, все работы велись на весу. Потом с помощью металлической щетки вычищал всю гарь. В кухне я заморочился еще больше и поработал еще и болгаркой. Из-за этого балки в каждой зоне отличаются оттенком. Герой также решил устелить потолок светлыми деревянными рейками, но перед этим натянул обыкновенный черный спанбонд, который виден в щелях. - Боялся, что со временем там будет собираться паутина, но пока не пожалел.

В доме совмещенный санузел. Вместо ванны ребята сделали душ, который скоро дождется свою стеклянную перегородку, но и сейчас луж нигде нет, так как слив находится в еле заметном углублении.





Стены душевой украшают плитка и мелкая мозаика. Самым массивным элементом в комнате является зеркало ручной работы из спила ясеня.





Второй этаж получился открытым, но с помощью гипсокартона его с легкостью можно будет переделать в отдельную детскую.









- Мы здесь также экспериментировали с крышей. У нас оставались доски, которые я хотел приспособить наподобие реек, но в реальности казалось, как в коровнике, поэтому переделали. Стены мы тоже видели деревянными, поэтому решили отделать ламинатом, - показывает Андрей. - Над полом мы еще думаем, но пока тут лежит ОСБ-плита, которую я дополнительно покрыл лаком. Жене не нравится, а мне даже очень. Старые бабушкины ковры, кстати, очень пришлись к интерьеру.Шкафы я сделал вдоль стен.





«Когда выиграли сплит-систему, жена прыгала от счастья» Отапливается дом с помощью газового котла и теплого пола, что расстилается по всему первому этажу. На втором уровне тепла достаточно, но Андрей вывел трубы, чтобы в будущем сделать здесь батареи. Еще есть большой камин.





Согревать дом в холода и спасать от жары будет и сплит-система, которую ребята выиграли в конкурсе от 21vek.by и Realt. Напомним, теперь онлайн-гипермаркет 21vek.by не только продает, но и устанавливает сплит-системы, отопительные системы и двери. Подробнее о сервисах можно узнать здесь .

Сотрудники 21vek.by приехали к Андрею в гости вместе с нами, за несколько часов установили сплит-систему Zanussi – и хозяева сразу же ее включили. Качество и эффективность смогли оценить и они сами, и друзья Андрея, которые пришли удостовериться в его победе. Шутили, что теперь все тусовки будут проходить только здесь: «Зимой все занимают места у камина, а летом - под кондиционером».





Ребята работой довольны. Андрей признается, что никогда в подобных конкурсах не участвовал и в свою победу не верил. О кондиционере молодые люди мечтали, но впереди еще столько работы в доме, что столь небюджетное вложение они бы себе сразу позволить не смогли. - Через пару дней после подачи заявки - на день рождения Инны - мне позвонили и сообщили о выигрыше. Жена прыгала от счастья, а я всё еще был настроен скептически, так как приз дорогой. Думал, что всё так просто не бывает, попросят еще доплатить за что-нибудь, но был неправ. Нам сразу позвонил специалист 21vek.by, уточнил характеристики дома: площадь, материал стен, высоту потолков, чтобы подобрать нужный нам кондиционер, - делится Андрей.





Специалисты онлайн-гипермаркета говорят, что сложности с установкой сплит-системы могут возникать при проходе через наружные стены. - Часто такое бывает в монолитных строениях, где в стенах попадается арматура, - рассказывает установщик Юрий. - Еще нюансы могут возникнуть, если имеются скрытые коммуникации, электрика и трубы отопления. Детекторы не всегда их обнаруживают, поэтому владельцам квартир желательно владеть этой информацией и делиться ею с монтажниками.









«Плиточник прорезал стену и пробил трубу с водой» Инна свою роль в ремонте дома преуменьшает, но Андрей перечисляет все заслуги жены: - Связала качели, помогала фуговать плитку, склеивала прожилины в кровати … - До сегодняшнего дня я не знала, что это такое, - смеется Инна.





Косяки в строительстве у пары тоже были. - Искал плиточника и положился на первого встречного - дедушку, который когда-то этим делом занимался, - вспоминает Андрей. - Он обещал мне всё сделать как нужно. Я на время уехал и не мог контролировать весь процесс. Просил, чтобы в случае ошибки он не продолжал работу, что он, конечно, не сделал. В итоге швы в некоторых местах не сходились. Этот косяк болгаркой исправлял потом муж моей сестры. Куда серьезнее оказалась другая проблема. Плиточник вместо того, чтобы разрезать плитку и подогнать ее к стене, прорезал стену. Мужчина не посмотрел, что у меня там выведена труба с водой и пробил ее, представляете? Мне пришлось плитку вырезать, чтобы перепаять эти трубы. Вроде и сэкономил на работе, но потратил время на исправление косяков.

Семья все делает постепенно, по возможностям. Вот-вот в доме появятся барные стулья. Андрей с другом уже начали варить основу под них. После приступят к строительству террасы, где будет хорошо в любое время года. Уверены, что она будет такой же необычной!



