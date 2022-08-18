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"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер
18.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Андрей начал строить собственный дом еще несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой компании друзей. Жизнь его планы чуть подкорректировала - в готовые квадраты Андрей заехал уже с женой Инной. Ребята выиграли сплит-систему Zanussi в
«Без друзей я бы не смог построить дом так дешево»
Молодая семья живет недалеко от центра Бреста. Андрей построил свой дом на дедовском участке, а точнее, на месте сарая. Он начал возводить его в 2017 году, когда еще был холостяком, хотел сделать место, где можно собираться с друзьями и устраивать тусовки. А вот заканчивал внутреннюю отделку уже вместе с Инной. Ребята торопились, так как хотели после свадьбы сразу заехать в новый дом. И у них получилось всё закончить в срок.
- Мы проходили боевую школу ремонта и семейной жизни одновременно. Заселялись, когда еще не была даже готова кухня. Сейчас остались только внешние работы: фасадное утепление и покраска - потихоньку доделываем, - отмечает Андрей. — Я мечтал о просторном зале, камине и спальне, без большого количества комнат и всяких кладовых. Так и получилось. Возможно, кому-то он покажется непрактичным, так как сразу люди попадают в зал и кухню, нет никакого гардероба или коридора, но нам двоим пока очень нравится.
Владелец коттеджа признается, что нелегкой задачей было определиться с материалом.
- Я люблю дерево, но я не хотел, чтобы дом был похож на пристанище лесника или баню. К тому же, этот материал требует много заботы. Поэтому остановились на газосиликатных блоках, - рассказывает Андрей. Он раньше работал на строительных объектах, но занимался больше внутренней отделкой, поэтому в процессе возведения своего коттеджа многому пришлось научиться. - Без друзей я бы не смог построить его так дешево. Мы вместе заливали бетон. Один научил класть блоки - показал мне на примере, уложив первый ряд. С крышей помог мой золотой дядя, который не взял с меня ни копейки. Внутреннюю отделку, деревянный потолок, некоторую мебель я уже делал сам.
В интерьере – парящая кровать и зеркало из спила ясеня
Дом получился в 75 «квадратов». Комната на втором этаже занимает 26,5м². Всё остальное приходится на первый этаж: кухня-гостиная, санузел с душем и спальня,где в воздухе парит деревянная кровать.
На прилегающей к кровати стене все отделано бетонными плитами. Их сделал для Андрея брат.
- Они довольно большие, но кое-где я их резал и комбинировал на стенке, чтобы получить нужный рисунок. Остатки пригодились - и мы разместили их в зоне кухни и на стенах в санузле. На плитке есть такие круглые выемки. Из-за них моя мама подумала, что я их не той стороной к стене приложил, - смеется парень.
- Я не собирался делать такой потолок, планировал всё зашить гипсокартоном, пошпаклевать, покрасить - всё стандартно. Но так было жалко их прятать! К тому же, чтобы добиться такого цвета балок, я обжигал их газовой горелкой. Будь они только в процессе установки, все проходило бы куда легче, но так как их я уже уложил, все работы велись на весу. Потом с помощью металлической щетки вычищал всю гарь. В кухне я заморочился еще больше и поработал еще и болгаркой. Из-за этого балки в каждой зоне отличаются оттенком.
Герой также решил устелить потолок светлыми деревянными рейками, но перед этим натянул обыкновенный черный спанбонд, который виден в щелях.
- Боялся, что со временем там будет собираться паутина, но пока не пожалел.
- Мы здесь также экспериментировали с крышей. У нас оставались доски, которые я хотел приспособить наподобие реек, но в реальности казалось, как в коровнике, поэтому переделали. Стены мы тоже видели деревянными, поэтому решили отделать ламинатом, - показывает Андрей. - Над полом мы еще думаем, но пока тут лежит ОСБ-плита, которую я дополнительно покрыл лаком. Жене не нравится, а мне даже очень. Старые бабушкины ковры, кстати, очень пришлись к интерьеру.Шкафы я сделал вдоль стен.
Сотрудники 21vek.by приехали к Андрею в гости вместе с нами, за несколько часов установили
Ребята работой довольны. Андрей признается, что никогда в подобных конкурсах не участвовал и в свою победу не верил. О кондиционере молодые люди мечтали, но впереди еще столько работы в доме, что столь небюджетное вложение они бы себе сразу позволить не смогли.
- Через пару дней после подачи заявки - на день рождения Инны - мне позвонили и сообщили о выигрыше. Жена прыгала от счастья, а я всё еще был настроен скептически, так как приз дорогой. Думал, что всё так просто не бывает, попросят еще доплатить за что-нибудь, но был неправ. Нам сразу позвонил специалист 21vek.by, уточнил характеристики дома: площадь, материал стен, высоту потолков, чтобы подобрать нужный нам кондиционер, - делится Андрей.
Специалисты онлайн-гипермаркета говорят, что сложности с установкой сплит-системы могут возникать при проходе через наружные стены.
- Часто такое бывает в монолитных строениях, где в стенах попадается арматура, - рассказывает установщик Юрий. - Еще нюансы могут возникнуть, если имеются скрытые коммуникации, электрика и трубы отопления. Детекторы не всегда их обнаруживают, поэтому владельцам квартир желательно владеть этой информацией и делиться ею с монтажниками.
Косяки в строительстве у пары тоже были.
- Искал плиточника и положился на первого встречного - дедушку, который когда-то этим делом занимался, - вспоминает Андрей. - Он обещал мне всё сделать как нужно. Я на время уехал и не мог контролировать весь процесс. Просил, чтобы в случае ошибки он не продолжал работу, что он, конечно, не сделал. В итоге швы в некоторых местах не сходились. Этот косяк болгаркой исправлял потом муж моей сестры. Куда серьезнее оказалась другая проблема. Плиточник вместо того, чтобы разрезать плитку и подогнать ее к стене, прорезал стену. Мужчина не посмотрел, что у меня там выведена труба с водой и пробил ее, представляете? Мне пришлось плитку вырезать, чтобы перепаять эти трубы. Вроде и сэкономил на работе, но потратил время на исправление косяков.
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"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер
Андрей начал строить собственный дом еще несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой...
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