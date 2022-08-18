ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

18.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Андрей начал строить собственный дом еще несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой компании друзей. Жизнь его планы чуть подкорректировала - в готовые квадраты Андрей заехал уже с женой Инной. Ребята выиграли сплит-систему Zanussi в конкурсе от 21vek.by и Realt. Мы поехали в Брест, чтобы оценить дом победителей и понаблюдать за установкой кондиционера мастерами онлайн-гипермаркета 21vek.by. Рассказываем историю дома с необычной отделкой, который обошелся Андрею всего в 18 тысяч долларов. Как он это сделал?

"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

«Без друзей я бы не смог построить дом так дешево»

Молодая семья живет недалеко от центра Бреста. Андрей построил свой дом на дедовском участке, а точнее, на месте сарая. Он начал возводить его в 2017 году, когда еще был холостяком, хотел сделать место, где можно собираться с друзьями и устраивать тусовки. А вот заканчивал внутреннюю отделку уже вместе с Инной. Ребята торопились, так как хотели после свадьбы сразу заехать в новый дом. И у них получилось всё закончить в срок.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер
Андрей и Инна

- Мы проходили боевую школу ремонта и семейной жизни одновременно. Заселялись, когда еще не была даже готова кухня. Сейчас остались только внешние работы: фасадное утепление и покраска - потихоньку доделываем, - отмечает Андрей.  Я мечтал о просторном зале, камине и спальне, без большого количества комнат и всяких кладовых. Так и получилось. Возможно, кому-то он покажется непрактичным, так как сразу люди попадают в зал и кухню, нет никакого гардероба или коридора, но нам двоим пока очень нравится.

При этом у Андрея не было большого бюджета. Он хотел потратить на дом 20 тысяч долларов. Друзья говорили, что это нереально и финальная сумма всегда получается выше запланированной. Но в итоге молодой человек потратил всего 18 тысяч: в эту сумму также входит отделка и мебель.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Владелец коттеджа признается, что нелегкой задачей было определиться с материалом.

- Я люблю дерево, но я не хотел, чтобы дом был похож на пристанище лесника или баню. К тому же, этот материал требует много заботы. Поэтому остановились на газосиликатных блоках, - рассказывает Андрей. Он раньше работал на строительных объектах, но занимался больше внутренней отделкой, поэтому в процессе возведения своего коттеджа многому пришлось научиться. - Без друзей я бы не смог построить его так дешево. Мы вместе заливали бетон. Один научил класть блоки - показал мне на примере, уложив первый ряд. С крышей помог мой золотой дядя, который не взял с меня ни копейки. Внутреннюю отделку, деревянный потолок, некоторую мебель я уже делал сам.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер
Начало строительства (фото из архива героя)

В интерьере – парящая кровать и зеркало из спила ясеня

Дом получился в 75 «квадратов». Комната на втором этаже занимает 26,5м². Всё остальное приходится на первый этаж: кухня-гостиная, санузел с душем и спальня,где в воздухе парит деревянная кровать. 

- Друг-сварщик сделал металлический каркас, который мы закрепили к стене. Дальше стоял вопрос, как ее обшить деревом. Подумав, решил использовать остатки с крыши. Для изголовья понадобились необрезные доски, которые соединил эпоксидной смолой. 


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер
Каркас кровати (фото из архива героя)

На прилегающей к кровати стене все отделано бетонными плитами. Их сделал для Андрея брат.

- Они довольно большие, но кое-где я их резал и комбинировал на стенке, чтобы получить нужный рисунок. Остатки пригодились - и мы разместили их в зоне кухни и на стенах в санузле. На плитке есть такие круглые выемки. Из-за них моя мама подумала, что я их не той стороной к стене приложил, - смеется парень.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Андрей говорит, что у них почти получилось реализовать стиль лофт: есть и бетон и немного металла. Из общей концепции удачно выбиваются деревянные балки и рейки на потолке. Они придают пространству легкости.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

- Я не собирался делать такой потолок, планировал всё зашить гипсокартоном, пошпаклевать, покрасить - всё стандартно. Но так было жалко их прятать! К тому же, чтобы добиться такого цвета балок, я обжигал их газовой горелкой. Будь они только в процессе установки, все проходило бы куда легче, но так как их я уже уложил, все работы велись на весу. Потом с помощью металлической щетки вычищал всю гарь. В кухне я заморочился еще больше и поработал еще и болгаркой. Из-за этого балки в каждой зоне отличаются оттенком. 

Герой также решил устелить потолок светлыми деревянными рейками, но перед этим натянул обыкновенный черный спанбонд, который виден в щелях.

- Боялся, что со временем там будет собираться паутина, но пока не пожалел. 

В доме совмещенный санузел. Вместо ванны ребята сделали душ, который скоро дождется свою стеклянную перегородку, но и сейчас луж нигде нет, так как слив находится в еле заметном углублении.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Стены душевой украшают плитка и мелкая мозаика. Самым массивным элементом в комнате является зеркало ручной работы из спила ясеня.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Второй этаж получился открытым, но с помощью гипсокартона его с легкостью можно будет переделать в отдельную детскую.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

- Мы здесь также экспериментировали с крышей. У нас оставались доски, которые я хотел приспособить наподобие реек, но в реальности казалось, как в коровнике, поэтому переделали. Стены мы тоже видели деревянными, поэтому решили отделать ламинатом, - показывает Андрей. - Над полом мы еще думаем, но пока тут лежит ОСБ-плита, которую я дополнительно покрыл лаком. Жене не нравится, а мне даже очень. Старые бабушкины ковры, кстати, очень пришлись к интерьеру.Шкафы я сделал вдоль стен.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

«Когда выиграли сплит-систему, жена прыгала от счастья»

Отапливается дом с помощью газового котла и теплого пола, что расстилается по всему первому этажу. На втором уровне тепла достаточно, но Андрей вывел трубы, чтобы в будущем сделать здесь батареи. Еще есть большой камин. 


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Согревать дом в холода и спасать от жары будет и сплит-система, которую ребята выиграли в конкурсе от 21vek.by и Realt. Напомним, теперь онлайн-гипермаркет 21vek.by не только продает, но и устанавливает сплит-системы, отопительные системы и двери. Подробнее о сервисах можно узнать здесь.

Сотрудники 21vek.by приехали к Андрею в гости вместе с нами, за несколько часов установили сплит-систему Zanussi – и хозяева сразу же ее включили. Качество и эффективность смогли оценить и они сами, и друзья Андрея, которые пришли удостовериться в его победе. Шутили, что теперь все тусовки будут проходить только здесь: «Зимой все занимают места у камина, а летом - под кондиционером».


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Ребята работой довольны. Андрей признается, что никогда в подобных конкурсах не участвовал и в свою победу не верил. О кондиционере молодые люди мечтали, но впереди еще столько работы в доме, что столь небюджетное вложение они бы себе сразу позволить не смогли.

- Через пару дней после подачи заявки - на день рождения Инны - мне позвонили и сообщили о выигрыше. Жена прыгала от счастья, а я всё еще был настроен скептически, так как приз дорогой. Думал, что всё так просто не бывает, попросят еще доплатить за что-нибудь, но был неправ. Нам сразу позвонил специалист 21vek.by, уточнил характеристики дома: площадь, материал стен, высоту потолков, чтобы подобрать нужный нам кондиционер, - делится Андрей. 


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Специалисты онлайн-гипермаркета говорят, что сложности с установкой сплит-системы могут возникать при проходе через наружные стены.

- Часто такое бывает в монолитных строениях, где в стенах попадается арматура, - рассказывает установщик Юрий. - Еще нюансы могут возникнуть, если имеются скрытые коммуникации, электрика и трубы отопления. Детекторы не всегда их обнаруживают, поэтому владельцам квартир желательно владеть этой информацией и делиться ею с монтажниками.


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

«Плиточник прорезал стену и пробил трубу с водой»

Инна свою роль в ремонте дома преуменьшает, но Андрей перечисляет все заслуги жены:

- Связала качели, помогала фуговать плитку, склеивала прожилины в кровати …

- До сегодняшнего дня я не знала, что это такое, - смеется Инна. 


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

Косяки в строительстве у пары тоже были.

- Искал плиточника и положился на первого встречного - дедушку, который когда-то этим делом занимался, - вспоминает Андрей. - Он обещал мне всё сделать как нужно. Я на время уехал и не мог контролировать весь процесс. Просил, чтобы в случае ошибки он не продолжал работу, что он, конечно, не сделал. В итоге швы в некоторых местах не сходились. Этот косяк болгаркой исправлял потом муж моей сестры. Куда серьезнее оказалась другая проблема. Плиточник вместо того, чтобы разрезать плитку и подогнать ее к стене, прорезал стену. Мужчина не посмотрел, что у меня там выведена труба с водой и пробил ее, представляете? Мне пришлось плитку вырезать, чтобы перепаять эти трубы. Вроде и сэкономил на работе, но потратил время на исправление косяков.

Семья все делает постепенно, по возможностям. Вот-вот в доме появятся барные стулья. Андрей с другом уже начали варить основу под них. После приступят к строительству террасы, где будет хорошо в любое время года. Уверены, что она будет такой же необычной!


"Бетон, металл и кресло, сплетенное своими руками". Белорус построил дом за 18 тысяч долларов и выиграл кондиционер

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей начал строить собственный дом еще несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика