Молодая семья своими руками превратила старую хату в уютный домик в деревне. Съездили к ним в гости

Источник материала: realt.by

Снежана и Паша сразу после свадьбы загорелись идеей купить домик в деревне. Они определили для себя радиус 30 км от Мозыря (где у ребят квартира) и поехали на поиски. Им приглянулся заброшенный дом в деревне Надатки. После смерти хозяйки он пустовал 15 лет. Дом разграбили мародеры, внутри был прогнивший пол, а вокруг все заросло травой. Семью не напугал такой вид, но пришлось потрудиться, чтобы дом и территория вокруг стали уютными. Ребята максимально использовали старые кирпичи и доски для оформления участка. Из старого материала они построили настоящую детскую площадку (в семье трое детей) и даже фотозону. Их история - в новом видео Realt.