С видом на море и на поселок миллионеров. Побывали в современном дачном поселке рядом с Минском

Возле одного из домов встречаем девушку, которая занимается благоустройством. Спрашиваем про то, как живется на дачах.

− Да, все хорошо тут.

− Стройка вокруг не мешает?

− Ну, если не нравится, то это вам в деревню надо, к бабулям. А так все постепенно делается. И дороги будут, и все остальное. Взносы платим по 150 рублей в год, где-то.

− А на море ходите?

− Мы как настоящие жители приморского курорта на море бываем редко (прим. − шутит собеседница). Из окна второго этажа его видно – и уже хорошо. При желании можно подъехать на машине поближе к пляжу. А вообще, Минское море оно же, знаете, большую часть лета зеленое, потому особо и не покупаешься.