С видом на море и на поселок миллионеров. Побывали в современном дачном поселке рядом с Минском

В эти жаркие деньки невозможно думать ни о чем, кроме моря. Именно поэтому в этот раз мы отправились в дачный поселок, расположенный прямо на берегу Заславского водохранилища. Нет, речь не о старых дачах в районе Ждановичей. Realt едет в новое садовое товарищество с широкими дорогами, центральным газом и водой.
Сегодня наш путь лежит в СТ «Полевой-2». Этот дачный массив расположен совсем рядом со знаменитыми Лапоровичами, где недвижимость имеют такие медийные персоны, как Дарья Домрачева, Александр Глеб и другие. До Минска отсюда – километров 15, до Заславля – всего 4, а до Минского моря – пару минут.
До въезда на дачи ведет отличная дорога. Неподалеку располагается автобусная остановка «Лапоровичи-2» – ходят автобусы и маршрутки.
Садовое товарищество заняло небольшой пригорок, с которого открывается вид на Минское море.
По размерам «Полевой-2» − поселок небольшой, он состоит из 101 участка. Большинство из наделов, как нам показалось, сейчас находятся в той или иной стадии освоения.
По периметру дачный поселок (вживую он больше похож на коттеджный) огорожен европейским забором, который не перекрывает вид на поле и на водохранилище. Въезд в товарищество осуществляется через автоматические ворота.
Внутри поселка, на наш придирчивый взгляд, пока что не слишком уютно. Дороги тут широкие (по метров 15), но еще не заасфальтированные. Так что во время прогулки есть риск набрать песка в кеды.
Осматриваемся вокруг и видим ряды разнообразных коттеджей. Кто-то уже построился, обзавелся забором и клумбами. Многие – в процессе. А кто-то еще и не приступал к освоению приусадебных соток.
От первых встреченных нами строителей узнаем, что в товариществе уже имеются все удобства: здесь проложен газ, есть центральное водоснабжение и интернет. Неудивительно, что большинство домов выглядят круглогодичными, а никак не сезонными дачами.
Из поправимых, но пока что минусов − в поселке остро не хватает зелени. Особенно это заметно в солнечный день: на улицах не найти ни одного деревца, а обзавестись садами и огородами местные дачники, видимо, еще не успели.
Участок, на котором есть взрослые деревья – тут редкость.
Как рассказали нам в одном из агентств недвижимости, данное товарищество – относительно молодое, ему около 12 лет. В перспективе товарищество может быть присоединено к Лапоровичам. Новый статус позволит собственникам иметь тут постоянную регистрацию.
На противоположной от въезда стороне находим калитку для выхода к морю. От дач до песчаных пляжей Заславского водохранилища – около 1,5 километра. Дорога проходит вдоль поля. Пешком по жаре – возможно, тяжеловато, но при желании можно поехать на автомобиле или велосипеде.
Здесь же обнаруживаем попытку обустроить общественное пространство – беседка с лавочками пока не кажется особенно популярной, но главное – она есть.
Наиболее обжитыми уже сейчас выглядят стильные одноуровневые коттеджи на крайней к морю линии. Вероятно, эта улица застраивалась одной из первых.
В целом, каких-то архитектурных излишеств, гигантомании, вычурности или чрезмерных украшательств мы не заметили. Застройка в поселке – достаточно однородная. В основном, современные дачники предпочитают аккуратные коттеджи по 200-300 «квадратов», высокие грядки и цветы.
Возле одного из домов встречаем девушку, которая занимается благоустройством. Спрашиваем про то, как живется на дачах.
− Да, все хорошо тут.
− Стройка вокруг не мешает?
− Ну, если не нравится, то это вам в деревню надо, к бабулям. А так все постепенно делается. И дороги будут, и все остальное. Взносы платим по 150 рублей в год, где-то.
− А на море ходите?
− Мы как настоящие жители приморского курорта на море бываем редко (прим. − шутит собеседница). Из окна второго этажа его видно – и уже хорошо. При желании можно подъехать на машине поближе к пляжу. А вообще, Минское море оно же, знаете, большую часть лета зеленое, потому особо и не покупаешься.
Что тут продается?
Сейчас в нашей базе можно найти с десяток участков в садовом товариществе «Полевой-2».
Самый недорогой вариант – надел в 13,75 сотки. За этот участок недалеко от въезда просят 25 тысяч долларов.
А вот такой ровный участок на третьей линии предлагается за 38,9 тысячи долларов.
Из почти готового – вот этот синий дом площадью 180 квадратных метров. Обратите внимание, что он возведен из соломенных панелей и дерева. Площадь участка − 13,4 сотки. Внутри разведены трубы под воду и канализацию, будущему собственнику необходимо будет вставить окна, двери, лестницу, сделать отопление и выполнить чистовую отделку. Стоимость дома – 86 тысяч долларов.
Также в продаже есть одноэтажный коттедж с хорошей планировкой и просторной террасой, но без отделки. Общая площадь дома составляет 234 «квадрата». Стоит такая «дача» 135 тысяч долларов.