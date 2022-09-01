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Есть семь этажей. Как выглядит комплекс напротив Дворца Независимости, который строит влиятельный бизнесмен
01.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На проспекте Победителей в Минске продолжается строительство многофункционального комплекса. Его реализует компания "БелГлобалГарант", соучредителем которой является влиятельный бизнесмен и экс-глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Realt посмотрел, как сейчас выглядит эта стройка в престижном месте.
Зимой 2021 года Мингорисполком передал в аренду компании «БелГлобалГарант» два участка общей площадью около 2,6 гектара на месте автостоянки между Республиканским центром олимпийской подготовки по теннису и проспектом Победителей. Вот это место на карте:
Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Кроме того, рядом с новым зданием "БелГлобалГарант" построит теннисные корты. Таким образом, в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен Республиканский центр подготовки по теннису.
Согласно паспорту объекта, окончание работ намечено на 30 сентября 2022 года. Но, судя по готовности, сроки сдачи комплекса перенесут.
Кто такой Сергей Тетерин?
Сергею Тетерину 61 год. Он родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко. Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. В 2010-х занялся бизнесом.
Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, арендой недвижимости и техники. Кроме того, у компаний, связанных с Тетериным, были планы по застройке территории бывшего завода Кирова в центре Минска, а также части площадки авторынка «Малиновка». Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и помогают интернатам.
А в течение 2018−2020 годов он стал хозяином как минимум 14 участков на малой родине Александра Лукашенко - в соседней с Александрией деревне Химы. Общая площадь земли — примерно 29 гектаров. Целевое назначение большинства участков — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, в Химах у Тетерина есть и небольшой дом. Как рассказывали нам знакомые с бизнесменом источники, Сергей Тетерин и правда увлекается сельским хозяйством. Отметим, что у Тетерина есть дом и в деревне Александрия-2, где располагается почетное консульство Грузии, потому что бизнесмен является почетным консулом этой страны. В окрестностях у него есть также конюшня и пасека.
Вклад Тетерина в развитие Александрии не так давно
— Идеальная деревня. Все привел в порядок, эти дома восстановил, где-то новые построил. Люди в очереди стоят, чтобы туда приехать отдохнуть. Из Москвы едут! Привел деревню в порядок, - сказал в феврале 2022 года президент.
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Есть семь этажей. Как выглядит комплекс напротив Дворца Независимости, который строит влиятельный бизнесмен
На проспекте Победителей в Минске продолжается строительство многофункционального комплекса. Его реализует компания "БелГлобалГарант", соучредителем которой...
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