Есть семь этажей. Как выглядит комплекс напротив Дворца Независимости, который строит влиятельный бизнесмен

Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 61 год. Он родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко. Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. В 2010-х занялся бизнесом.

Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, арендой недвижимости и техники. Кроме того, у компаний, связанных с Тетериным, были планы по застройке территории бывшего завода Кирова в центре Минска, а также части площадки авторынка «Малиновка». Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и помогают интернатам.

А в течение 2018−2020 годов он стал хозяином как минимум 14 участков на малой родине Александра Лукашенко - в соседней с Александрией деревне Химы. Общая площадь земли — примерно 29 гектаров. Целевое назначение большинства участков — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, в Химах у Тетерина есть и небольшой дом. Как рассказывали нам знакомые с бизнесменом источники, Сергей Тетерин и правда увлекается сельским хозяйством. Отметим, что у Тетерина есть дом и в деревне Александрия-2, где располагается почетное консульство Грузии, потому что бизнесмен является почетным консулом этой страны. В окрестностях у него есть также конюшня и пасека.

Вклад Тетерина в развитие Александрии не так давно высоко оценил Александр Лукашенко.

— Идеальная деревня. Все привел в порядок, эти дома восстановил, где-то новые построил. Люди в очереди стоят, чтобы туда приехать отдохнуть. Из Москвы едут! Привел деревню в порядок, - сказал в феврале 2022 года президент.

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