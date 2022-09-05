Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Источник материала: realt.by

Пока туристы из России ездят в белорусскую Zara за покупками, мы решили посмотреть, как отличаются цены на одни и те же товары в Zara Беларуси, Литвы и Польши. Realt сравнил несколько позиций женской и мужской одежды, а также аксессуаров. Спойлер: разница существенная.

Ассортимент польской и белорусской Zara практически не отличается: почти все вещи, которые есть в каталоге в Беларуси, можно найти и в Польше. А вот в Литве уже есть немало других позиций. Мы собрали те модели, которые есть в магазинах во всех трех странах, и перевели цены в белорусские рубли. Конвертировали не по курсу Нацбанка, а по лучшему курсу продажи банков. То есть указали, сколько белорусских рублей потратите, чтобы купить злотые или евро на покупку вещи.

Толстовка женская 75,99 BYN 69,90 PLN (38 BYN) €17,95 (46 BYN)







Пиджак 199 BYN 199 PLN (107 BYN) €49,95 (128 BYN)







Джинсы 119 BYN 119 PLN (64 BYN) €29,95 (77 BYN)







Платье 99,99 BYN 89,90 PLN(48,5 BYN) €25,99(66,8 BYN) Во всех трех странах это платье на скидке, но размер скидки разный: 25% в Беларуси, 30% в Литве и 35% в Польше. Цена указана со скидкой.







Пальто 429 BYN 449 PLN (242 BYN) €99,95 (257 BYN)







Кожаные лоферы 199 и 239 BYN 199 и 259 PLN (107 и 139 BYN) €49,95 и €59,95 (128 и 154 BYN)







Рубашка мужская 139 BYN 139 PLN (75 BYN) €39,95 (103 BYN)







Джинсы 199 BYN 199 PLN (107 BYN) €49,95 (128 BYN)







Футболка 59,99 BYN 59,90 PLN (32 BYN) €15,95 (41 BYN)







Кроссовки 89,99 и 119 BYN 99 и 109 PLN (53 и 59 BYN) €25,99 и €29,99 (67 и 77 BYN) В Беларуси скидки на кроссовки 35% и 45%, в Польше 40% и 55%, в Литве 40% и 45%.







Комплект для девочки В Беларуси: Блуза — 85,99 BYN Юбка — 85,99 BYN Платье — 109 BYN Кожаные сапоги — 269 BYN Тренч — 159 BYN Блуза белая — 95,99 BYN Джинсы — 109 BYN Балетки — 79,99 BYN Итого - 993,96 BYN. В Польше: Блуза — 79,90 PLN (43 BYN) Юбка — 79,90 PLN (43 BYN) Платье — 99,90 PLN (54 BYN) Кожаные сапоги — 279 PLN (151 BYN) Тренч — 159 PLN (86 BYN) Блуза белая — 89,90 PLN (48 BYN) Джинсы — 99,90 PLN (54 BYN) Балетки — 89,90 PLN (48 BYN) Итого - 527 BYN. В Литве: Блуза — €19,95 (51 BYN) Юбка — €19,95 (51 BYN) Платье — €25,95 (67 BYN) Кожаные сапоги — €69,95 (180 BYN) Тренч — €39,95 (103 BYN) Блуза белая — €22,95 (59 BYN) Джинсы — €25,95 (67 BYN) Балетки — €19,95 (51 BYN) Итого - 629 BYN.







Комплект для мальчика В Беларуси: Тренч — 159 BYN Рубашка — 95,99 BYN Пиджак — 179 BYN Брюки — 119 BYN Галстук — 35,99 BYN Итого - 588,98 BYN. В Польше: Тренч — 159 PLN (86 BYN) Рубашка — 89,90 PLN (48 BYN) Пиджак — 199 PLN (107 BYN) Брюки — 119 PLN (64 BYN) Галстук — 39,90 PLN (21 BYN) Итого - 326 BYN. В Литве: Тренч — €39,95 (103 BYN) Рубашка — €22,95 (59 BYN) Пиджак — €45,95 (118 BYN) Брюки — €29,95 (77 BYN) Галстук — €8,95 (23 BYN) Итого - 380 BYN.





