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Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

05.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пока туристы из России ездят в белорусскую Zara за покупками, мы решили посмотреть, как отличаются цены на одни и те же товары в Zara Беларуси, Литвы и Польши. Realt сравнил несколько позиций женской и мужской одежды, а также аксессуаров. Спойлер: разница существенная.

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Ассортимент польской и белорусской Zara практически не отличается: почти все вещи, которые есть в каталоге в Беларуси, можно найти и в Польше. А вот в Литве уже есть немало других позиций. Мы собрали те модели, которые есть в магазинах во всех трех странах, и перевели цены в белорусские рубли. Конвертировали не по курсу Нацбанка, а по лучшему курсу продажи банков. То есть указали, сколько белорусских рублей потратите, чтобы купить злотые или евро на покупку вещи.  

Толстовка женская

75,99 BYN

69,90 PLN (38 BYN)

€17,95 (46 BYN)   

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Пиджак

199 BYN

199 PLN (107 BYN)

€49,95 (128 BYN)   

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Джинсы

119 BYN

119 PLN (64 BYN)

€29,95 (77 BYN)   

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Платье

99,99 BYN

89,90 PLN(48,5 BYN)

€25,99(66,8 BYN)  

Во всех трех странах это платье на скидке, но размер скидки разный: 25% в Беларуси, 30% в Литве и 35% в Польше. Цена указана со скидкой.

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Пальто

429 BYN

449 PLN (242 BYN)

€99,95 (257 BYN)  

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Кожаные лоферы

199 и 239 BYN

199 и 259 PLN (107 и 139 BYN)

€49,95 и €59,95 (128 и 154 BYN)  

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Рубашка мужская

139 BYN

139 PLN (75 BYN)

€39,95 (103 BYN)  

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Джинсы

199 BYN

199 PLN (107 BYN)

€49,95 (128 BYN)  

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Футболка

59,99 BYN

59,90 PLN (32 BYN)

€15,95 (41 BYN)  

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Кроссовки 

89,99 и 119 BYN

99 и 109 PLN (53 и 59 BYN)

€25,99 и €29,99 (67 и 77 BYN)  

В Беларуси скидки на кроссовки 35% и 45%, в Польше 40% и 55%, в Литве 40% и 45%.

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Комплект для девочки

В Беларуси:

Блуза — 85,99 BYN

Юбка — 85,99 BYN

Платье — 109 BYN

Кожаные сапоги — 269 BYN

Тренч — 159 BYN

Блуза белая — 95,99 BYN

Джинсы — 109 BYN

Балетки — 79,99 BYN

Итого - 993,96 BYN.

В Польше:

Блуза — 79,90 PLN (43 BYN)

Юбка — 79,90 PLN (43 BYN)

Платье — 99,90 PLN (54 BYN)

Кожаные сапоги — 279 PLN (151 BYN)

Тренч — 159 PLN (86 BYN)

Блуза белая — 89,90 PLN (48 BYN)

Джинсы — 99,90 PLN (54 BYN)

Балетки — 89,90 PLN (48 BYN)

Итого - 527 BYN.

В Литве:

Блуза — €19,95 (51 BYN)

Юбка — €19,95 (51 BYN)

Платье — €25,95 (67 BYN)

Кожаные сапоги — €69,95 (180 BYN)

Тренч — €39,95 (103 BYN)

Блуза белая — €22,95 (59 BYN) 

Джинсы — €25,95 (67 BYN)

Балетки — €19,95 (51 BYN)

Итого - 629 BYN.

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Комплект для мальчика

В Беларуси: 

Тренч — 159 BYN

Рубашка — 95,99 BYN

Пиджак — 179 BYN

Брюки — 119 BYN

Галстук — 35,99 BYN

Итого - 588,98 BYN.

В Польше:

Тренч — 159 PLN (86 BYN)

Рубашка — 89,90 PLN (48 BYN)

Пиджак — 199 PLN (107 BYN)

Брюки — 119 PLN (64 BYN)

Галстук — 39,90 PLN (21 BYN)

Итого - 326 BYN.

В Литве:

Тренч — €39,95 (103 BYN)

Рубашка — €22,95 (59 BYN)

Пиджак — €45,95 (118 BYN)

Брюки — €29,95 (77 BYN)

Галстук — €8,95 (23 BYN)

Итого - 380 BYN.

Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Получается, что дешевле всего одежда стоит в Zara в Польше, на втором месте Литва, а на третьем Беларусь. Цены в Польше и Беларуси часто отличаются практически в два раза. 

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

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Теги: Минск
 
 
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Пока туристы из России ездят в белорусскую Zara за покупками, мы решили посмотреть, как отличаются цены на одни и те же товары в Zara Беларуси, Литвы и Польши. Realt сравнил...
 
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