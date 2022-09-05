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Разница - почти в два раза. Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве
05.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пока туристы из России
Ассортимент польской и белорусской Zara практически не отличается: почти все вещи, которые есть в каталоге в Беларуси, можно найти и в Польше. А вот в Литве уже есть немало других позиций. Мы собрали те модели, которые есть в магазинах во всех трех странах, и перевели цены в белорусские рубли. Конвертировали не по курсу Нацбанка, а по лучшему курсу продажи банков. То есть указали, сколько белорусских рублей потратите, чтобы купить злотые или евро на покупку вещи.
Комплект для девочки
В Беларуси:
Блуза — 85,99 BYN
Юбка — 85,99 BYN
Платье — 109 BYN
Кожаные сапоги — 269 BYN
Тренч — 159 BYN
Блуза белая — 95,99 BYN
Джинсы — 109 BYN
Балетки — 79,99 BYN
Итого - 993,96 BYN.
В Польше:
Блуза — 79,90 PLN (43 BYN)
Юбка — 79,90 PLN (43 BYN)
Платье — 99,90 PLN (54 BYN)
Кожаные сапоги — 279 PLN (151 BYN)
Тренч — 159 PLN (86 BYN)
Блуза белая — 89,90 PLN (48 BYN)
Джинсы — 99,90 PLN (54 BYN)
Балетки — 89,90 PLN (48 BYN)
Итого - 527 BYN.
В Литве:
Блуза — €19,95 (51 BYN)
Юбка — €19,95 (51 BYN)
Платье — €25,95 (67 BYN)
Кожаные сапоги — €69,95 (180 BYN)
Тренч — €39,95 (103 BYN)
Блуза белая — €22,95 (59 BYN)
Джинсы — €25,95 (67 BYN)
Балетки — €19,95 (51 BYN)
Итого - 629 BYN.
Комплект для мальчика
В Беларуси:
Тренч — 159 BYN
Рубашка — 95,99 BYN
Пиджак — 179 BYN
Брюки — 119 BYN
Галстук — 35,99 BYN
Итого - 588,98 BYN.
В Польше:
Тренч — 159 PLN (86 BYN)
Рубашка — 89,90 PLN (48 BYN)
Пиджак — 199 PLN (107 BYN)
Брюки — 119 PLN (64 BYN)
Галстук — 39,90 PLN (21 BYN)
Итого - 326 BYN.
В Литве:
Тренч — €39,95 (103 BYN)
Рубашка — €22,95 (59 BYN)
Пиджак — €45,95 (118 BYN)
Брюки — €29,95 (77 BYN)
Галстук — €8,95 (23 BYN)
Итого - 380 BYN.
Получается, что дешевле всего одежда стоит в Zara в Польше, на втором месте Литва, а на третьем Беларусь. Цены в Польше и Беларуси часто отличаются практически в два раза.
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