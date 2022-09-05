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Подали объявление о продаже недвижимости? Подкрепите его новостью – и привлеките еще больше покупателей

05.09.2022 13:29 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продажа дома или квартиры по схеме «объявление+новость» проходит быстрее и выгоднее. Мы поможем привлечь больше покупателей, а вам не придется в ожидании звонков снижать цену и терять свои деньги. Рассказываем, как заказать платную новость о продаже вашей недвижимости на Realt.

Подали объявление о продаже недвижимости? Подкрепите его новостью – и привлеките еще больше покупателей

Как выглядят такие новости?

В новости читатели увидят подробное описание дома — когда и как он был построен, какие материалы при этом были использованы, как продуманы отделка и интерьер. Текст дополнят фотографии здания снаружи и изнутри, снимки приусадебного участка, планировка, встроенная карта с расположением дома. Примеры таких материалов:

Каркасник с тремя спальнями в 10 минутах езды от МКАД. Как выглядит и сколько стоит?

Цена за «квадрат» ниже, чем в квартире. В Минске рядом с водохранилищем продается вот такой готовый таунхаус

Также мы можем рассказать о вашей квартире: показать планировку, описать состояние дома и преимущества расположения. Пример:

Теплые полы, терраса и гардеробная. Как выглядит и сколько стоит просторная квартира у парка Дрозды?

Новость будет размещаться на главной странице Realt в течение пяти суток. Посты со ссылкой на новость мы разместим во всех социальных сетях Realt. Также мы расскажем о вашем объекте в еженедельной email-рассылке. С учетом наших охватов новость увидит 20−30 тысяч пользователей.

Как покупатели смогут связаться с вами?

Мы укажем номер вашего телефона, адрес электронной почты, также можем добавить ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях. Чем больше будет способов связаться с вами, тем эффективнее будет новость: например, в социальных сетях с вами свяжутся те, кто находится за границей, но интересуется недвижимостью в Беларуси.

Еще в материале будет специальная форма, где заинтересованные пользователи смогут оставить номера своих телефонов. Это будет работать в ситуациях, когда им самим неудобно звонить и писать: например, если они будут читать новость поздно вечером.

Сколько это стоит?

Стоимость такого продвижения — 1500 BYN. Давайте посчитаем, насколько это выгодно. Например, вы продаете свою недвижимость за $ 60 000. Подаете бесплатное объявление на Realt и решаете подкрепить его новостью за 1500 BYN. Таким образом, за повышение интереса к вашему объекту и ускорение его продажи вы заплатите менее 1% от полученной выручки.

Как заказать новость?

Чтобы заказать новость, позвоните нам по номеру +375−29-965-43-45, напишите в Телеграме или на электронную почту s.kuzhel@realt.by. Также вы можете оставить свой номер телефона в этой форме — и мы вам перезвоним.

Оставьте заявку в форме — и мы с вами свяжемся

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Продажа дома или квартиры по схеме «объявление+новость» проходит быстрее и выгоднее. Мы поможем привлечь больше покупателей, а вам не придется в ожидании звонков...
 
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