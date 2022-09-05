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Подали объявление о продаже недвижимости? Подкрепите его новостью – и привлеките еще больше покупателей
05.09.2022 13:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продажа дома или квартиры по схеме «объявление+новость» проходит быстрее и выгоднее. Мы поможем привлечь больше покупателей, а вам не придется в ожидании звонков снижать цену и терять свои деньги. Рассказываем, как заказать платную новость о продаже вашей недвижимости на Realt.
Как выглядят такие новости?
В новости читатели увидят подробное описание дома — когда и как он был построен, какие материалы при этом были использованы, как продуманы отделка и интерьер. Текст дополнят фотографии здания снаружи и изнутри, снимки приусадебного участка, планировка, встроенная карта с расположением дома. Примеры таких материалов:
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Также мы можем рассказать о вашей квартире: показать планировку, описать состояние дома и преимущества расположения. Пример:
Новость будет размещаться на главной странице Realt в течение пяти суток. Посты со ссылкой на новость мы разместим во всех социальных сетях Realt. Также мы расскажем о вашем объекте в еженедельной email-рассылке. С учетом наших охватов новость увидит 20−30 тысяч пользователей.
Как покупатели смогут связаться с вами?
Мы укажем номер вашего телефона, адрес электронной почты, также можем добавить ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях. Чем больше будет способов связаться с вами, тем эффективнее будет новость: например, в социальных сетях с вами свяжутся те, кто находится за границей, но интересуется недвижимостью в Беларуси.
Еще в материале будет специальная форма, где заинтересованные пользователи смогут оставить номера своих телефонов. Это будет работать в ситуациях, когда им самим неудобно звонить и писать: например, если они будут читать новость поздно вечером.
Сколько это стоит?
Стоимость такого продвижения — 1500 BYN. Давайте посчитаем, насколько это выгодно. Например, вы продаете свою недвижимость за $ 60 000. Подаете бесплатное объявление на Realt и решаете подкрепить его новостью за 1500 BYN. Таким образом, за повышение интереса к вашему объекту и ускорение его продажи вы заплатите менее 1% от полученной выручки.
Как заказать новость?
Чтобы заказать новость, позвоните нам по номеру +375−29-965-43-45, напишите в
Оставьте заявку в форме — и мы с вами свяжемся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подали объявление о продаже недвижимости? Подкрепите его новостью – и привлеките еще больше покупателей
Продажа дома или квартиры по схеме «объявление+новость» проходит быстрее и выгоднее. Мы поможем привлечь больше покупателей, а вам не придется в ожидании звонков...
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