Подали объявление о продаже недвижимости? Подкрепите его новостью – и привлеките еще больше покупателей

Источник материала: realt.by

Продажа дома или квартиры по схеме «объявление+новость» проходит быстрее и выгоднее. Мы поможем привлечь больше покупателей, а вам не придется в ожидании звонков снижать цену и терять свои деньги. Рассказываем, как заказать платную новость о продаже вашей недвижимости на Realt.

Также мы можем рассказать о вашей квартире: показать планировку, описать состояние дома и преимущества расположения. Пример: Теплые полы, терраса и гардеробная. Как выглядит и сколько стоит просторная квартира у парка Дрозды?

Новость будет размещаться на главной странице Realt в течение пяти суток. Посты со ссылкой на новость мы разместим во всех социальных сетях Realt. Также мы расскажем о вашем объекте в еженедельной email-рассылке. С учетом наших охватов новость увидит 20−30 тысяч пользователей.

Как покупатели смогут связаться с вами? Мы укажем номер вашего телефона, адрес электронной почты, также можем добавить ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях. Чем больше будет способов связаться с вами, тем эффективнее будет новость: например, в социальных сетях с вами свяжутся те, кто находится за границей, но интересуется недвижимостью в Беларуси.

Еще в материале будет специальная форма, где заинтересованные пользователи смогут оставить номера своих телефонов. Это будет работать в ситуациях, когда им самим неудобно звонить и писать: например, если они будут читать новость поздно вечером.

Сколько это стоит? Стоимость такого продвижения — 1500 BYN. Давайте посчитаем, насколько это выгодно. Например, вы продаете свою недвижимость за $ 60 000. Подаете бесплатное объявление на Realt и решаете подкрепить его новостью за 1500 BYN. Таким образом, за повышение интереса к вашему объекту и ускорение его продажи вы заплатите менее 1% от полученной выручки.